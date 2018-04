Polizeipräsidium Reutlingen / Radler nach Sturz und nach Unfall ...

Radler nach Sturz und nach Unfall schwer verletzt; Wohnungsbrand; Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen;

Reutlingen - 13-jähriger Radfahrer stürzt - schwer verletzt

Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist ein 13-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, in der Straße Im Wasen alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Bei dem Sturz zog sich der Schüler schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (fn)

Pliezhausen (RT): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aufgrund seiner schweren Verletzungen, die er sich am Mittwochabend beim Zusammenstoß mit einem Pkw zugezogen hatte, musste ein 30-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Citybike auf der leicht abschüssigen Bachenbergstraße ortseinwärts unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich mit der Wilhelmstraße geradeaus in Richtung Marktplatz überqueren. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den Ford eines 50-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Wilhelmstraße in Richtung Esslinger Straße befuhr. Der Pkw stieß frontal mit dem Radfahrer zusammen, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte. Am Ford entstand ein Schaden von zirka 3.500 Euro. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. (mr)

Aichwald-Aichelberg (ES): Wohnungsbrand

Auf mehrere zehntausend Euro wird der Schaden geschätzt, der am Donnerstag beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kelterstraße entstanden ist. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Hausbewohner Brandgeruch aus einer der Wohnungen. Als kurz darauf auch der Rauchmelder in der Wohnung anschlug, alarmierte er die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, allerdings mussten aus der Wohnung zwei Wellensittiche geborgen werden, die im Rauch verendet waren. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen zur Brandursache, die nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines technischen Defekts vermutet wird, aufgenommen. Diese dauern noch an. Die betroffenen Räume sind derzeit nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber wurden von Angehörigen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Geschätzte 8.500 Euro Sachschaden und vier beschädigte Pkw sind das Resultat einer kurzen Unaufmerksamkeit, in deren Folge eine 65-jährige Renault-Fahrerin ein Stauende übersehen und drei weitere Fahrzeuge aufeinander aufgeschoben hat. Die Frau war kurz nach 14.30 Uhr auf der B 27 in Richtung Balingen unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung der Waldhörnlestraße die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu spät bemerkte und zunächst auf den Mercedes einer 26-jährigen Tübingerin auffuhr. Die Wucht des Aufpralls schob diesen auf den Seat einer 25-jährigen Frau aus Hechingen, der wiederrum gegen den Audi einer 22-jährigen Hohensteinerin stieß. Verletzt wurde niemand, allerdings mussten der Renault der Unfallverursacherin und der Mercedes abgeschleppt werden. (mr)

