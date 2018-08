Polizeipräsidium Reutlingen / Renitenter Dieb, versuchter ...

Renitenter Dieb, versuchter Handtaschenraub, Verkehrsunfälle, Zigarettenautomat gesprengt

Reutlingen - Mittelstadt: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde am Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, im Lachenhauweg ein Zigarettenautomat gesprengt. Der bislang unbekannte Täter versuchte an den Inhalt des Automaten zu kommen, was jedoch misslang. Nach der Sprengung flüchtet der Täter mit einem motorisierten Zweirad in Richtung Ortsmitte. Durch die Sprengung wurde der Zigarettenautomat funktionsunfähig. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter Tel. 07121/9423333 in Verbindung zu setzen.

Münsingen (RT): Passant zu Boden gestoßen und ausgeraubt - Zeugenaufruf

Am Samstagabend ist ein Münsinger auf offener Straße zu Boden gestoßen und seines Bargeldes beraubt worden. Der 36-Jährige lief gegen 21:15 Uhr den Baumtalweg entlang. Auf Höhe der Lerchenfeldstraße wurde er von hinten von zwei unbekannten männlichen Personen zu Boden gestoßen. Auf dem Boden liegend zog einer der beiden Täter den Geldbeutel aus der Gesäßtasche des Opfers und entnahm aus diesem Bargeld. Als der 36-Jährige aufstehen wollte, forderte einer der beiden Unbekannten ihn auf, liegen zu bleiben. Die beiden unbekannten Täter flüchteten im Anschluss entlang des Baumtalwegs. Der Geschädigte beschreibt einen der Täter als 180-185 cm groß und schlank. Die Person hatte kurze Haare und war dunkel bekleidet. Der zweite Täter war ca. 170-175 cm groß, ebenfalls schlank und hatte kurze Haare. Er war bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und blauer Hose. Einer der beiden sprach mit ausländischem Akzent. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen, an welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Reutlingen unter der Rufnummer: 07121/942-3333 in Verbindung zu setzen.

Plochingen (ES): Renitenter Ladendieb

Am Samstag, kurz vor 15:00 Uhr, ist es vor einem Einkaufsgeschäft "Am Fischbrunnen" zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in welcher zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Heranwachsender begab sich zuvor in zwei verschiedene Einkaufsgeschäfte und entwendet dort Waren im Wert von über 100,- Euro und deponierte dieses Diebesgut in einem vor dem Geschäft befindlichen Einkaufswagen. Nachdem eine Mitarbeiterin dies beobachte und den 18-Jährigen daraufhin ansprach, wollte dieser sich mit seinem Einkaufswagen entfernen. Bei dem anschließenden Gerangel mit dem Täter wurde nicht nur sie, sondern noch eine weitere Zeugin zur Seite gestoßen und leicht verletzt. Erst nachdem weitere Passanten beherzt eingriffen, konnten diese den Heranwachsenden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der französische Tourist muss nunmehr mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Plochingen (ES): Fahrfehler führt zu Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte eine 20-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen gegen 08.50 Uhr. Sie befuhr mit ihrem Fiat die Bundesstraße 10 von Göppingen kommend in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Reichenbach kam sie aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der rechten Fahrspur ab und streife im weiteren Verlauf mehrere Leitpfosten. Die Fahrerin versuchte nun durch starkes Gegenlenken wieder auf den rechten Fahrtstreifen zu gelangen. Dieser Versuch missglückte, denn sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kam wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen die Rasenböschung. Zur Bergung der Fahrerin musste die örtliche Feuerwehr hinzugezogen werden da die Fahrerin ihre Fahrzeugtüren nicht mehr selbständig öffnen konnte. Die 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 6000,- Euro. Der Pkw wurde anschließend durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Kirchheim/Teck (ES) : Versuchter Handtaschenraub

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, befand sich eine 18-jährige Kirchheimerin alleine zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Hierbei bemerkte sie, dass sie von einer männlichen Person verfolgt wurde. In der Lauterstrasse ging die männliche Person plötzlich auf die junge Dame zu, umklammerte sie von hinten und versuchte hierbei an ihre Handtasche zu gelangen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr und den lautstarken Hilfe-Rufen ließ der Täter dann von der jungen Dame ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 175 cm groß, schlank. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli mit Reisverschluss mit weißen Streifen an den Ärmeln. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat sein Gesicht mit einer Maske bedeckt und trug Handschuhe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 07021/5010 an das Polizeirevier Kirchheim erbeten.

Dettingen unter Teck (ES): Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, verlies eine 60-jährige Pkw-Lenkerin ihr Grundstück rückwärts mit einem VW Golf. Hierbei übersah die den herannahenden VW Polo einer 76-jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden kam. Die 76-jährige rollte mit ihrem Polo nach dem Zusammenstoß noch auf einen am Straßenrand geparkten Jeep, was dann zu einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro führte. Die 76-jährige Polo-Lenkerin wurde durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht erforderlich.

Esslingen (ES): Mit Freundin in Streit geraten und auf der Polizeiwache randaliert

Ein nichtalltäglicher Einsatz widerfuhr der Besatzung eines Rettungswagens am Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr, in Esslingen im Bereich der Ulmer Straße. Zu diesem Zeitpunkt war ein Pärchen in einem Auto in Streit geraten, wobei sich die Frau gegenüber der Rettungsdienstbesatzung bemerkbar machte, da sie sich von ihrem alkoholisierten Freund bedroht fühlte. Zuvor kam es in der Wohnung des Pärchens schon zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die Beiden in ein Auto stiegen um gemeinsam zu einer Freundin zu fahren und den Sachverhalt zu klären. Da der Freund jedoch plötzlich ein großes Messer in der Hand hielt und damit herumspielte, geriet die Frau in Panik und machte auf sich aufmerksam. Mehrere hinzugezogene Streifen nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Dort fing dieser so heftig an zu randalieren, dass er von den Beamten in eine Zelle verbracht werden musste.

Aichtal B312 (ES): Heftiger Auffahrunfall mit drei Verletzten Personen - Zeugenaufruf

Vier verletzte Personen, ein Sachschaden von nahezu 25 000,- Euro und ein geflüchteter Unfallverursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der B 312 in Höhe Aichtal, gegen 17.15 Uhr. Eine 19-jährige BMW Lenkerin befuhr zum Unfallzeitpunkt die B 312 in Richtung Metzingen. Nachdem sie in der dortigen Auffahrt einen Pkw erkennt, welcher zügig unterwegs war, verlangsamte sie ihren Pkw. Nachdem der Fahrer des Pkw an der Einmündung kurz anhielt um plötzlich auf die Bundesstraße einzufahren, musste die 19-Jährige stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender 65-jähriger Opel Fahrer musste ebenfalls abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Einer 28-jährigen Mercedesfahrerin gelang dies nicht, sodass diese auf den Opel auffuhr, welcher dann auf den vor ihm befindlichen BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Metzingen davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ob dieser den Unfall bemerkt hat, muss ermittelt werden. Die 19-Jährige musste aufgrund des heftigen Aufpralls über Nacht in einer nahegelegenen Klinik stationär zur Beobachtung aufgenommen werden. Die Insassen der übrigen Fahrzeuge verletzten sich jeweils leicht und konnten nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Zur Versorgung der verletzten Personen war der Rettungsdienst mit insgesamt 3 Fahrzeugen vor Ort. Da im Bereich der Unfallstelle Betriebsstoffe aus den beteiligten Fahrzeugen ausliefen, war die Feuerwehr Neckartailfingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch örtliche Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Bei dem unfallflüchtigen Pkw handelt es sich um einen schwarzen SUV, eventuell einen Ford Kuga, vom Kennzeichen ist bislang nichts bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem geflüchteten Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330, beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

