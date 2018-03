Polizeipräsidium Reutlingen / Rücknahme der Vermisstenfahndung ...

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 69-jährigen Mann aus Tübingen

Reutlingen - Tübingen (TÜ) - (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 29.03.2018/14.39 Uhr)

Aufgrund der Veröffentlichung einer Vermisstenfahndung am Donnerstagmittag nach dem 69-jährigen Vasili Fedotov aus Tübingen ging am Freitagmittag, gegen 16.00 Uhr, bei der Polizei der entscheidende Hinweis ein. Er konnte daraufhin in Rottenburg wohlbehalten angetorffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird deshalb hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen:

Das Lichtbild des Vermissten ist aufgrund der Fahndungserledigung zu löschen.

