Polizeipräsidium Reutlingen / Schlägerei; Brandstiftung; ...

Schlägerei; Brandstiftung; Unfälle; Sachbeschädigung

Reutlingen - Nach Schlägerei in Klinik eingeliefert

Am frühen Mittwochmorgen sind zwei Männer in einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße heftig in Streit geraten. Kurz vor zwei Uhr wurden die Streitigkeiten handfest. Ein 24-Jähriger zog zunächst den Kopf des 31-jährigen Geschädigten gegen sein Knie und schlug ihm anschließend am Boden liegend eine Glasflasche über sein Haupt. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der alkoholisierte Beschuldigte konnte vor Ort von der Polizei angetroffen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

Bad Urach (RT): Fahrräder verhaken sich

Nachdem sich am Dienstagnachmittag die Lenker zweier Fahrradfahrer in der Immanuel-Kant-Straße verhakt haben und diese gestürzt sind, ist eine 14-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Die beiden, eine 14-jährige Schülerin und ihr gleichaltriger Mitschüler, radelten gegen 17 Uhr vor dem Sturz nebeneinander her. Beide trugen keinen Fahrradhelm. Der 14-jährige Junge blieb unverletzt.

Dettingen/E. (RT): Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht unter Tel. 07123/9240 Zeugen zu einer vorsätzlichen Brandstiftung vom frühen Mittwochmorgen. Nach ersten Erkenntnissen wurde kurz vor fünf Uhr am "Tag der Deutschen Einheit" an einem direkt am Wohnhaus in der Hölderlinstraße stehenden Baum Feuer gelegt. Durch die Hitze wurden Teile des Wohnhauses, insbesondere des Daches, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Ein zufällig vorbeikommender Passant erkannte die Situation und verständigte sofort die Rettungskräfte. Die schnell eintreffende Feuerwehr Dettingen, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein komplettes Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Plochingen (ES): Mit Schlagstock auf Fahrzeuge eingeschlagen

Mit einem Schlagstock bewaffnet hat ein 37-jähriger Rumäne am Dienstagabend, gegen 19.55 Uhr, auf insgesamt drei geparkte Fahrzeuge im Bereich Urbanstraße eingeschlagen und diese beschädigt. Den Sachbeschädigungen vorausgegangen war ein verbaler Streit vor dem Jugendhaus in Plochingen. Der alkoholisierte Mann konnte durch mehrere Streifenbesatzungen an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Nürtingen (ES): Betrunkene Randalierer

Wegen ungebührlichem Verhalten sind am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr drei Personen in der Oberensinger Straße eines Linienbusses verwiesen worden. In der Folge wurden der Busfahrer und dessen Kollege von den Personen beleidigt. Beim Verlassen des Busses traten sie mit den Füßen gegen den Bus. Die Drei wurden am Ortsausgang von Zizishausen von einer Polizeistreife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Ein 23-Jähriger aus Unterensingen, zog sofort ein Messer, woraufhin er von den Beamten zu Boden gebracht, fixiert und entwaffnet werden musste. Die beiden Begleiter, ein 29-Jähriger aus Köngen und ein 24-Jähriger aus Unterensingen kamen der Aufforderung der Beamten Abstand zu halten nicht nach. Sie verhielten sich zunehmend aggressiv und wurden beleidigend, woraufhin sie durch weitere Polizeistreifen ebenfalls fixiert werden mussten. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde einer der Gruppe auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde ein Alkoholgehalt von über 2 Promille gemessen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es kam zu keinen nennenswerten Sachschäden.

Kirchheim-Teck (ES): Zwei betrunkene Pedelec-Fahrer, Unfall

Eine 59-Jährige ist am Morgen des Feiertags gegen 01.45 Uhr nicht mehr in der Lage gewesen, mit ihrem Pedelec sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Zweiradfahrerin befuhr in Kirchheim die Dettinger Straße in ortsauswärtiger Richtung und streifte hierbei einen geparkten Pkw Daimler-Benz Viano. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort und wurde wenig später von Zeugen gestellt. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde bei der Fahrerin eine Alkoholisierung von über einem Promille gemessen. Zur Verkehrsunfallaufnahme gesellte sich ein weiterer, ebenfalls stark angetrunkener 57-jähriger Pedelecfahrer hinzu. Bei beiden Radlern wurde eine Blutentnahme durchgeführt, beide sehen sich einer Verkehrsstrafanzeige entgegen.

Ostfildern (ES): Unfall mit Bus

Zum Streifvorgang zwischen einem VW Beetle und einem Omnibus ist es am Dienstagnachmittag um 15.35 Uhr in Ostfildern gekommen. Der 41-jährige Lenker eines Linienbusses fuhr an einer Bushaltestelle auf der Breslauer Straße an, während zeitgleich eine 18-jährige VW-Fahrerin von der Links- auf die Geradeausspur wechselte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Rottenburg (TÜ): Nach Unfallflucht ermittelt

Aufgrund guter Zeugenhinweise haben Beamte des Polizeireviers Rottenburg am Dienstagabend eine Unfallflucht aufgeklärt. Der Fahrer eines Suzuki beschädigte gegen 18.15 Uhr in der Mercedesstraße beim Ausparken zunächst einen Alfa-Romeo und einen gegenüberstehenden VW, bevor er ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro zu kümmern, davon fuhr. Ein Zeuge merkte sich sowohl das Kennzeichen des Suzuki, als auch eine genaue Fahrerbeschreibung und informierte die Polizei. Bei der Überprüfung der Anschrift des Fahrzeughalters wurde ein leicht alkoholisierter 65-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt. Er musste zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen.

