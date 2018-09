Polizeipräsidium Reutlingen / Schlägereien - Trunkenheitsfahrt - ...

Schlägereien - Trunkenheitsfahrt - Kradunfall

Reutlingen - Mit der Bierflasche zugeschlagen

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen, um 02.40 Uhr in Reutlingen in der Bollwerkstraße gekommen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hatte mit einem 29-jährigen Mann eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann dem Geschädigten einen Schlag mit einer Bierflasche über den Kopf beibrachte. Hiernach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und musste behandelt werden.

Denkendorf (ES) - Mann mit Messer verletzt

Ein 20-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr mit mehreren Messerstichen verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe junger Männer. Der Verletzte Mann konnte noch selbstständig den Rettungsdienst alarmieren. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch völlig unklar und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf aufgenommen.

Lenningen (ES) - Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Ein 21-jähriger KTM-Fahrer ist am frühen Samstagabend von Lenningen die Hochwanger Steige gefahren und alleinbeteiligt gestürzt. Warum der Motorradfahrer zu Fall kam, ist bislang unklar. Der junge Mann verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Hochwanger Steige für mehr als 30 Minuten voll gesperrt werden.

Wendlingen a.N. (ES) - Schlägerei zwischen mehrere Beteiligten

In einer Gaststätte am Sportplatz in Wendlingen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 02.10 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren alkoholisierten Jugendlichen gekommen, bei der ein 19-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Mehrere Streifen waren erforderlich, um den Sachverhalt vor Ort zu befrieden. Die Gründe für den Streit konnten vor Ort nicht ermittelt werden, aber es ist davon auszugehen, dass die alkoholische Beeinflussung aller Beteiligten einer der Gründe für die Eskalation sein dürfte.

Bissingen a.d.T. (ES) - Schlägerei auf Hocketse

Am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr hat ein Zeuge den Polizei Notruf gewählt und eine Schlägerei zwischen ca. 10 Personen auf einer Hocketse (Dorffest) im Bereich des Toilettenwagens gemeldet. Drei Streifenwagenbesatzungen wurden entsandt, um den Streit zu lösen. Vor Ort konnte keine akute Schlägerei mehr festgestellt werden, aber eine Ansammlung mit diversen, verletzten Personen. Nach Befragung durch die Beamten, wurden verschiedene Abläufe der Schlägerei mitgeteilt. Insgesamt war aber festzustellen, dass alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Während der Sachverhaltsaufnahme mussten immer wieder kleine Streitereien geschlichtet werden. Letztendlich verließen die Beteiligten die Hocketse.

Tübingen (TÜ) - Auffällig gefahren - Führerschein entzogen.

Ein 51-jähriger hat wohl zuvor zu tief ins Glas geschaut, als er mit seinem Opel am Samstagabend gegen 22.45 Uhr der Polizei auffiel. Der Mann befuhr die Pfrondorfer Straße in Lustnau in Richtung Tübingen. Kurz vor einer Ampel bemerkte er wohl zu spät, dass diese bereits auf Rot geschaltet hatte und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem kam er erst eine halbe Fahrzeuglänge hinter der Haltelinie zum Stillstand. Da sich zufällig an dieser Ampelanlage eine Polizeistreife zur Unfallaufnahme aufhielt, setzte der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug zurück hinter die Haltelinie. Die Beamten wurden daraufhin aufmerksam und kontrollierten den Opel-Fahrer. Hierbei konnten sie einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test vor Ort, bestätigte den Verdacht, weshalb sich der Fahrzeuglenker einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Anschluss daran wurde der Führerschein einbehalten.

