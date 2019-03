Polizeipräsidium Reutlingen / Schwelbrand, Fußgängerin ...

Schwelbrand, Fußgängerin angefahren, außergewöhnlicher Verkehrsunfall

Reutlingen - Reutlingen (RT): Schwelbrand in Reihenhaus

Glücklicherweise ohne Verletzte ist am Donnerstagvormittag ein Brand in einem Reihenhaus ausgegangen. Kurz nach zehn Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Danneckerstraße aus, nachdem die 49-jährige Bewohnerin der Leitstelle einen Kaminbrand gemeldet hatte. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der Schwelbrand ersten Erkenntnissen zufolge von einem Kaminanschluss ausgehend bereits auf Decken- und Stützbalken sowie die Außenwand übergegriffen. Von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zu dem Reihenhaus ausgerückt war, mussten zur Brandbekämpfung Teile der Wand aufgebrochen werden. An dem nach wie vor bewohnbaren Gebäude war nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. (mr)

Metzingen (RT): Fahrt endet in Schaufenster

Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, gegen 12.31 Uhr, in der Gutenbergstraße ereignet. Eine 20-Jährige verwechselte in ihrem Fiat Panda das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr direkt in ein Schaufenster eines Baustoffhandels. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, die noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Der 23 Jahre alte Beifahrer sowie die im Geschäft befindlichen Personen blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste aus dem Gebäude geborgen und abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf über 30.000 Euro. (rsh)

Kirchheim/Teck (ES): Fußgängerin auf Parkplatz angefahren (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Markts am Gaiserplatz, bei dem am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, eine Fußgängerin angefahren wurde, sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen. Die 34-jährige Frau verließ den Einkaufsmarkt am Haupteingang und überquerte den Parkplatz in Richtung der Zufahrt Gaiserplatz. Von dort fuhr ein 69-jähriger Lenker eines Ford Kuga seinerseits in Richtung des Haupteingangs und touchierte die Fußgängerin mit der vorderen, linken Fahrzeugseite. Die schwangere Frau stürzte und erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, wo sie vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Da reger Kundenverkehr herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-420 beim Verkehrskommissariat Esslingen zu melden. (ak)

