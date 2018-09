Polizeipräsidium Reutlingen / Schwerer Verkehrsunfall auf der B ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 312 (Riederich/RT)

Reutlingen - Riederich (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 312

Ein heftiger Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Frau hat auf der B 312 Höhe Riederich am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin, die Richtung Reutlingen unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein 30-jähriger, Richtung Stuttgart fahrender Mercedes-Lenker, versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision letztlich aber nicht mehr verhindern. Der BMW wurde seitlich am Mercedes abgewiesen, kam ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum. Anschließend fuhr eine 47-jährige Ford-Fahrerin, die auch in Richtung Stuttgart unterwegs war, in den BMW, der zwischenzeitlich vom Baum wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 24-Jährige wurde schwer verletzt nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unterstützung der Bergungsarbeiten vor Ort. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeidirektion Tübingen musste die Bundesstraße in beiden Richtungen für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

