Polizeipräsidium Reutlingen / Schwerverletzter Mann aufgefunden; ...

Schwerverletzter Mann aufgefunden; Verkehrsunfälle mit Verletzten und teils hohen Sachschäden; Einbrüche in Schulen; Defekte Zapfsäule;

Reutlingen - 26-jähriger Mann schwer verletzt aufgefunden - Ursache unklar (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände der Hochschule Reutlingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen drei Uhr, ein schwer verletzter, 26 Jahre alter Mann aufgefunden worden. Wie sich der Kusterdinger die Verletzungen am Kopf zuzog, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand war es auf einer Campus-Party zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und einem Mann gekommen, in deren Verlauf der Unbekannte vermutlich verletzt wurde. Nachdem die Security die Streithähne getrennt hatte, verließ der 26-Jährige die Party, während sein Kontrahent vom Rettungsdienst behandelt wurde. Den Sanitätern nannte der Mann jedoch falsche Personalien, weshalb seine Identität bislang nicht geklärt werden konnte.

Wenig später fand ein Bekannter den schwer am Kopf verletzten 26-Jährigen vor dem Gebäude 4 der Hochschule auf. Dieser lag am Boden, umringt von vier Männern, einer von ihnen auffallend groß, kräftig und mit blonden, kurzen Haaren. Als der Bekannte die Männer ansprach, entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Ob das Quartett etwas mit den Verletzungen des 26-Jährigen zu tun hat, ist bislang noch unklar. Der Schwerverletzte selbst, der erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, konnte sich dazu bislang nicht äußern. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall sachdienliche Angaben machen können oder Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (fn)

Münsingen-Apfelstetten (RT): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der K 6769 ereignet hat. Eine 34-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Buttenhausen in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Apfelstetten kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 72-jähriger VW Golf-Fahrer versuchte noch auszuweichen, trotzdem kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Golf des 72-Jährigen seitlich abgewiesen wurde und gegen die Böschung prallte. Beide Fahrzeuglenker wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und nach notärztlicher Untersuchung an der Unfallstelle zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein im Golf der 34-Jährigen mitfahrendes und korrekt gesichertes Kleinkind blieb unverletzt. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Da zunächst auch eingeklemmte Personen gemeldet worden waren, war die Feuerwehr Münsingen mit angefahren. Glücklicherweise bestätigte sich diese Meldung aber nicht. (cw)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Aufgefahren

Gleich vier Autos sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in der Oberboihinger Straße beschädigt worden. Auf seinem Weg in Richtung Nürtingen bemerkte ein 18 Jahre alter Fahranfänger gegen 8.30 Uhr erst zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Mit seinem BMW krachte er ins Heck eines Skoda, der dadurch auf einen weiteren Skoda und dieser wiederum noch auf einen VW aufgeschoben wurde. Verletzte waren nicht zu beklagen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt rund 10.000 Euro an. (fn)

Kirchheim/Teck (ES): Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

10.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am späten Montagvormittag in der Henriettenstraße entstanden. Gegen 11.30 Uhr war eine 58-jährige Peugeot-Lenkerin die Max-Planck-Straße zunächst über eine Strecke von fast 100 Metern rückwärts gefahren. Beim Zurücksetzen in den Einmündungsbereich mit der Henriettenstraße kam es zur Kollision mit dem Fiat Ducato eines aus Richtung Hegelstraße nahenden 53 Jahre alten Mannes. Verletzte wurde niemand, auch wenn vorsorglich ein Rettungswagen an die Unfallstelle ausgerückt war. (fn)

Esslingen (ES): In Schule eingebrochen

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein noch unbekannter Täter angerichtet, der über das Wochenende in das Rohräcker-Schulzentrum in der Traifelbergstraße eingestiegen ist. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, hatte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einer Dachterrasse verschafft und dort eine Glasscheibe eingeschlagen. Durch das dadurch entstandene Loch angelte sich der Unbekannte aus einem Klassenzimmer insgesamt fünf hinter der Scheibe liegende Geldbörsen. Die Ernüchterung dürfte später groß ausgefallen sein, da diese allesamt leer waren. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (fn)

Ostfildern (ES): Einbruch in Schule

Ein Unbekannter ist zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in eine Schule in der Straße In den Anlagen eingebrochen. Der Täter durchschlug zunächst eine Fensterscheibe und drang anschließend in das Gebäude ein. Dort betrat er mehrere Räumlichkeiten, bevor er ohne Beute zu machen unerkannt flüchtete. Der am Fenster verursachte Schaden wird mit zirka 400 Euro beziffert. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Köngen (ES): Feuerwehreinsatz wegen defekter Zapfsäule

Mit insgesamt vier Fahrzeugen und zehn Mann sind die Polizei und die Feuerwehrabteilungen aus Wendlingen und Köngen am Montagmittag zu einer Tankstelle in die Robert-Bosch-Straße ausgerückt. Dort hatte sich gegen 14 Uhr aufgrund eines technischen Defekts an einer AdBlue-Zapfsäule der Schlauch von der Zapfpistole gelöst, worauf mehrere Dutzend Liter der Flüssigkeit ausliefen. Durch die Einsatzkräfte konnte das Ausbreiten der Flüssigkeit auf Bereiche außerhalb der Sicherheitsfläche der Tankstelle verhindert werden, sodass keine Gefährdung der Umwelt gegeben war. (mr)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Kräftig gekracht hat es am Montagvormittag in Pfrondorf. Kurz nach zehn Uhr war es eine 77-jährige Ford Fiesta-Lenkerin, die von der Blaihofstraße in die Höhbergstraße einfahren wollte. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines dort nahenden und in Richtung Ortsmitte fahrenden 81 Jahre alten VW Caddy-Lenkers. Verletzt wurde bei der Kollision nach ersten Erkenntnissen zwar niemand, doch fällt der Blechschaden mit insgesamt 14.000 Euro beträchtlich aus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (fn)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Lastwagen kollidiert mit Auto

Schwere Verletzungen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Bundesstraße 296 bei Entringen zugezogen. Gegen acht Uhr fuhr die Seat-Lenkerin auf einem landwirtschaftlichen Weg, von der Straße Im Wiesengrund kommend, an die Einmündung zur Bundesstraße heran. Dabei bremste sie ihren Wagen zwar offenbar deutlich ab, hielt aber nicht an. Als die junge Frau schließlich nach links abbog, nahm sie einem aus dieser Richtung nahenden Lastwagen die Vorfahrt. Der 25 Jahre alte Lkw-Lenker konnte nicht mehr reagieren und erfasste mit der Fahrzeugfront seines MAN-Trucks die Fahrerseite des Seat. Bei der Kollision wurde die 20-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr Ammerbuch mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Die Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Ihr Unfallgegner blieb unversehrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro wobei der nicht mehr fahrbereite Seat nur noch Schrottwert haben dürfte.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, zumal Hinweise dafür vorliegen, dass der Lastwagenfahrer das Tempolimit überschritten haben könnte. Die Bundesstraße 296 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten über Reusten umgeleitet. (fn)

