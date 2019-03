Polizeipräsidium Reutlingen / Segelflieger tödlich verunglückt ...

Segelflieger tödlich verunglückt (Kirchheim unter Teck (ES)

Reutlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Kirchheim unter Teck (ES): Zu einem Segelflugunfall, bei welchem der 66 - jährige Pilot ums Leben kam, ist es am Sonntag um 14.00 Uhr auf dem Flugplatz Hahnweide gekommen. Nach ersten Erkenntnissen absolvierte der Pilot einen Windenstart, in dessen Verlauf der Motorsegler des Typs Minilak mit der Front nach unten senkrecht zu Boden stürzte. Für den 66 -Jährigen, der alleine in dem Flugzeug war, kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin sind derzeit Mitarbeiter der Bundesstelle für Fluguntersuchung auf dem Weg zur Unglücksstelle

