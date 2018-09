Polizeipräsidium Reutlingen / Soko Linde - Ermittlungen laufen ...

Soko Linde - Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Reutlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 04.09.2018/15.32 Uhr

Neuhausen a.d. Fildern (ES): Die Arbeit der 40-köpfigen Sonderkommission Linde im Fall des Tötungsdelikts zum Nachteil der 84-jährigen Seniorin aus Neuhausen läuft weiter auf Hochtouren. Die Ermittler überprüfen auch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, die bei der Polizei eingingen.

Am Mittwoch fand die Obduktion des Leichnams statt, die weiteren Aufschluss über den gewaltsamen Tod der Frau gab. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine Auskünfte zur Todesursache veröffentlicht werden, wofür Staatsanwaltschaft und Polizei um Verständnis bitten. Es ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass die Frau am Montagabend, gegen 21 Uhr, getötet wurde.

Die Spurensicherungsmaßnahmen dauern noch an. Eine Absuche des näheren Bereichs um den Tatort mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Mittwoch erbrachte bislang keine weiteren Erkenntnisse. Anhaltspunkte für einen der Tat vorangegangen Einbruch liegen nicht vor, sodass in Betracht zu ziehen ist, dass das Opfer dem Täter die Tür geöffnet haben könnte.

Völlig unabhängig von dem jetzigen Tötungsdelikt kommt es immer wieder vor, dass Personen sich unter einem Vorwand Zutritt in Wohnungen verschaffen, sich als Handwerker oder Beauftragte einer Firma oder Behörde ausgeben, eine Notlage vortäuschen oder um Almosen bitten, dann aber die Situation für einen Diebstahl ausnutzen, ohne dass es zu einer Gewaltanwendung kommt.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, die Bevölkerung auf allgemein geltende Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen.

- Schließen Sie nicht nur bei Abwesenheit, sondern auch nachts Türen stets ab. - Lassen Sie keine Fenster offen, durch die jemand einsteigen könnte. - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung oder ins Haus, auch nicht in den Flur eines Mehrfamilienhauses. - Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer davor steht. - Alarmieren Sie in verdächtigen Situationen unverzüglich die Polizei.

