Polizeipräsidium Reutlingen / Tödlicher Motorradunfall

Tödlicher Motorradunfall

Reutlingen - Münsingen (RT): Motorradfahrer tödlich verunglückt

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Montag gegen 20 Uhr auf der K 6769 im Großen Lautertal gekommen. Der 57 -jährige Fahrer eines Kraftrades der Marke Yamaha fuhr von Indelhausen kommend in Richtung Gundelfingen und geriet nach der Abzweigung nach Münzdorf im Auslauf einer langgezogenen scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Corsa kollidierte. Der 57 -Jährige erlitt hierbei schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die 66 -jährige Fahrerin des Opel Corsa sowie ihre 87 -jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf 13 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, Polizeiführer vom Dienst, Telefon 07121/942-2224

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/