Polizeipräsidium Reutlingen / Tresor gestohlen; Auto ...

Tresor gestohlen; Auto überschlagen; Radler gestürzt; Arbeitsunfall;

Reutlingen - Tresor gestohlen (Zeugenaufruf)

In einen Gebäudekomplex in der Kaiserstraße sind Unbekannte zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr eingebrochen. Nachdem sie sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zum Haus verschafft hatten, hebelten sie die Tür einer Sozialeinrichtung auf. Dort stießen sie auf einen etwa 50 Kilogramm schweren Tresor, den sie komplett mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen und Hinweisen. (cw)

Bad Urach (RT): Auto überschlagen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der L 245 zwischen den Ortsteilen Hengen und Seeburg ereignet hat. Eine 24-jährige Reutlingerin war gegen zehn Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße von Hengen in Richtung Seeburg unterwegs, als sie nach rechts auf das Bankett geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihren Wagen, verlor die Kontrolle und kam ins Schleudern. Nach einer 180 Grad Drehung verhakte sich ihr Wagen an einer kleinen Böschung, wurde ausgehebelt und rollte über die Fahrerseite aufs Dach, wo er liegen blieb. Die Fahrerin und ihr drei Jahre altes Kind wurden zum Glück nicht verletzt. An ihrem bereits betagteren Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Owen (ES): Radfahrer verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Mittwochvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 74-Jährige befuhr mit seinem Rennrad um zehn Uhr die Beurener Straße in ortsauswärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf Höhe der Einmündung In der Braike zu Fall. Ein Passant kümmerte sich um den Verunglückten und verständigte den Rettungsdienst, der den Verletzten in das Krankenhaus brachte. (ms)

Nürtingen (ES): Arbeiter von Gerüst gestürzt

Aus mehr als zwei Metern Höhe sind am Mittwochmittag zwei 37 und 39 Jahre alte Arbeiter abgestürzt. Der Ältere erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Beide waren gegen 15.45 Uhr in der Mönchstraße mit der Montage eines Holzbalkens an einer Hausfassade beschäftigt. Plötzlich löste sich das mobile Gerüst von der Wand, wodurch beide das Gleichgewicht verloren und abstürzten. Dabei fiel der 39 Jährige so unglücklich, dass er schwer verletzt wurde. Sein jüngerer Kollege wurde mit nach derzeitigem Erkenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (cw)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/