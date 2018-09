Polizeipräsidium Reutlingen / Trotz Gegenverkehr überholt; Brand ...

Trotz Gegenverkehr überholt; Brand in Dreifamilienhaus - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.09./07.51 Uhr;

Reutlingen - St. Johann (RT): Trotz Gegenverkehrs überholt

Ein Überholmanöver trotz Gegenverkehrs hat am Dienstagmorgen für eine 42-jährige Motorradfahrerin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus geendet. Die Frau war mit ihrer Honda gegen 9.20 Uhr auf der K 6700 von Sirchingen in Richtung Gächingen unterwegs und setzte in einer Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Motorradfahrers an. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch ein 55 Jahre alter Biker auf seiner Yamaha entgegen, weshalb die 42-Jährige nach links in den Grünstreifen auswich, die dortige Leitplanken streifte und anschließend zu Fall kam. Zu einem Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden war es auch deshalb nicht gekommen, da der Yamaha-Lenker auf seinem Fahrstreifen nach links ausgewichen war. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zweirad, an dem sich der Sachschaden auf rund 500 Euro beläuft, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Dreifamilienhaus

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.09.2018, 07.51 Uhr:

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminaltechnik ergaben bislang keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung. Als Ursache kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an einer Elektroinstallation in Betracht. (fn)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/