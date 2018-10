Polizeipräsidium Reutlingen / Tübingen : Rücknahme der ...

Tübingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 17-jähriger Jugendlichen aus Tübingen (Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 04.10.2018/16.52 Uhr)

Reutlingen - Tübingen (TÜ):

Die seit dem 12. September 2018 aus Tübingen vermisste, 17-jährige Jugendliche konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Freitagmittag im Volksgarten in Tübingen aufgegriffen werden. Sie wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das mit der Öffentlichkeitsfahndung am 4. Oktober 2018 übersandte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

