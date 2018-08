Polizeipräsidium Reutlingen / Überall auf Getränkemarkt

Überall auf Getränkemarkt

Riederich - Am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr haben zwei unbekannte Täter den Besitzer eines Getränkemarktes in Riederich überfallen und ausgeraubt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich offenbar um zwei männliche Täter zwischen 25 und 30 Jahren, die den Besitzer abgepasst und anschließend mit Faustschlägen niedergeschlagen haben. Mit einer Tatbeute von mehreren hundert Euro konnten die Täter in Richtung Ortsmitte Riederich flüchten. Trotz eines großen Aufgebots an Fahndungskräften mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnten die Täter bislang nicht festgenommen werden. Spezialisten der Spurensicherung haben die Tatortarbeit übernommen und die Ermittlungen dauern an.

