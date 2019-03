Polizeipräsidium Reutlingen / Unfälle, Brand, Einbrüche, Geld ...

Unfälle, Brand, Einbrüche, Geld erpresst, Widerstand geleistet

Reutlingen - Geld erpresst (Zeugenaufruf)

Eine unliebsame Begegnung haben zwei 15-jährige Jungs am Samstagabend gegen 17.25 Uhr in der Hofstattstraße nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof gemacht, als sie von zwei bislang unbekannten jungen Männern zunächst angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden sind. Im weiteren Verlauf kam es zu verbalen Drohungen, wonach die beiden Teenager unfreiwillig Bargeld an die Unbekannten aushändigten beziehungsweise der als Haupttäter beschriebene weitere Scheine aus einer vorgehaltenen Börse entnahm. Unter anhaltenden Drohungen verließen die bislang unbekannten Männer die Tatörtlichkeit. Der "Haupttäter" wurde als ca. 17-22 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit schwarzem Vollbart, schwarzem längeren Haupthaar, das seitlich rasiert war und breiter Figur beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, einen weißen Pullover, ein dunkelblaues T-Shirt darunter und sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter wurde als etwa im selben Alter, ca. 185 cm groß, mit schiefen Zähnen und langen blonden nach hinten gegelten Haaren die ebenfalls an der Seite rasiert waren, beschrieben. Ferner war der deutlich dünnere mit einer winddichten Jacke bekleidet und sprach deutsch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Tel. 07121/942-3333 entgegen.

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Motorräder in Unfall verwickelt (Zeugenaufruf)

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Tübingen zu einem Verkehrsunfall an dem am Samstagmittag gegen 12.05 Uhr in Reutlingen-Mittelstadt zwei Motorräder beteiligt waren. Ein ortsunkundiger 56-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda von der B 297 kommend ortseinwärts und wollte auf der Riedericher Straße wenden. Dies erkannte der nachfolgende 27-jährige Harley-Davidson-Fahrer nicht rechtzeitig. Er verbremste sich und schlitterte über die Fahrbahn. Die Harley-Davidson berührte die Honda, sodass auch der 56-Jährige zu Fall kam und mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht werden musste. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8510, zu melden.

Riederich (RT): Radfahrer stürzt durch Heckscheibe

Unglücklich aufeinander getroffen sind am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Grafenberg und Riederich. Zunächst kam es nach einem Überholvorgang durch den 58-jährigen Tiguan-Lenker zu obszönen Gestiken durch das Schiebedach, wonach der Rennradfahrer zu seinem Kontrahenten bis zum Ortsbeginn Riederich aufschloss um ihn zur Rede zu stellen. Auf der weiteren Fahrt in der steil abfallenden Teckstraße bremste der Tiguan-Lenker im Kurvenbereich stark ab, woraufhin der Rennradler auf das Fahrzeugheck auffuhr und mit dem Kopf durch die Heckscheibe des Tiguan stieß. Der 53-Jährige trug einen Fahrradhelm und erlitt nach derzeitigem Stand nur leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Grafenberg (RT): Heftiger Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen und erheblichem Sachschaden ist es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 313 zwischen Großbettlingen und Grafenberg gekommen. Wenige Meter vor dem dortigen neuen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Grafenberg, musste ein 23-Jähriger mit seinem Pkw BMW verkehrsbedingt abbremsen, was eine dahinter fahrende 19-jährige Skoda-Fahrerin zu spät bemerkte und auf das Fahrzeug des 23-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurden sowohl der 23-jährige BMW-Fahrer, als auch seine beiden Mitfahrer, leicht verletzt. Diese begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 40.000 Euro.

Münsingen (RT): Motorräder von der Fahrbahn abgekommen

Gleich zwei Motorradfahrer sind am Samstagmittag auf der K 6769 im Lautertal zwischen Hundersingen und Bichishausen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 13.30 Uhr kam ein 54-jähriger Stuttgarter mit seiner Suzuki aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung zu Fall. Der ihm nachfolgende 33-Jährige aus Leonberg stammende Honda-Fahrer war aufgrund des vor ihm aufgewirbelten Staubes irritiert und kam deswegen ebenfalls von der Fahrbahn ab. Beide Motorradfahrer trugen Schutzkleidung und wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Kräder mussten abgeschleppt werden.

Leinfelden-Echterdingen/Aichwald (ES): Wohnungseinbrüche

Noch unklar ist die Höhe und Art des Diebesgutes, welches unbekannte Einbrecher in Echterdingen und Aichelberg erbeutet haben. Bereits am Freitagabend brachen Unbekannte in einem Aichelberger Wohngebiet eine Kellertüre zu einem Einfamilienhaus auf und durchsuchten das ganze Haus nach Stehlenswertem. Im Laufe des Samstags hebelten in Echterdingen Einbrecher ein Fenster zu einer Waschküche auf und gelangten so in die Wohneinheit, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen öffneten. An beiden Tatorten sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei die Spuren.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Kraftroller aufgefahren

Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Piaggio-Fahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Echterdingen davongetragen. Gegen 14.10 Uhr musste der Piaggio-Fahrer vor dem Kreisverkehr Hauptstraße/Ulmer Straße sein 3-rädriges Gefährt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah ein ihm nachfolgender 47-jähriger Daimler-Fahrer. Es kam zur Kollision und der 53-Jährige stürzte zu Boden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand (Zeugenaufruf)

Eine Gebäudefassade ist in der Nacht zum Sonntag durch einen Mülleimerbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 04.20 Uhr wurden die Feuerwehr und diePolizei alarmiert. Eine an einem Mehrfamilienhaus in der Echterdinger Hauptstraße abgestellte Papiermülltonne geriet aufgrund bislang unbekannter Ursache in Brand. Neben zwei Mülltonnen wurde die Gebäudefassade beschädigt und das Untergeschoss verraucht. Es entstand circa 15.000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte Schlimmeres verhindern. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.

Kirchheim-Teck (ES): Unfall mit Bus (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim-Teck, Tel. 07021/501-0, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag gegen 15.15 Uhr in Bahnhofsnähe ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge bog der 57-jährige Linienbuslenker, von der Ziegelstraße kommend, in die Schöllkopfstraße ein. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Bus und einem Pkw VW Up, der von einem 73-Jährigen gerade eingeparkt wurde. Zu den Fahrbewegungen liegen unterschiedliche Angaben vor. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt, verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen.

Nürtingen (ES): Übermüdung führt zu Unfall

Übermüdung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagmorgen gegen 05.55 Uhr in Nürtingen ereignet hat. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Toyota die Hermann-Löns-Straße bergauf. Den ersten Ermittlungen nach war die Frau übermüdet, kam nach links und fuhr in einen geparkten Audi. Dieser wurde durch die Aufprallwucht noch auf einen dahinter geparkten VW Polo geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ihr Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung unter mehreren Personen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Schleifmühleweg gekommen. Nach derzeitigem Stand gerieten gegen 03.00 Uhr mehrere Personen aneinander. Ein 26-Jähriger wurde hierbei von mehreren Personen ins Gesicht geschlagen, er zog sich leichte Verletzungen zu. Beim Eintreffen der Polizei konnten neben dem Geschädigten noch mehrere alkoholisierte Personen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren angetroffen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf aufgenommen. Nach der Sachverhaltsabklärung vor Ort wurde den Personen ein Platzverweis erteilt, welchem sie nur zögernd nachkamen.

Mössingen (TÜ): Durch Handy abgelenkt und Radfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall in der Kreuzstraße in Richtung Sportgelände ist es am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr gekommen. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer war derart durch sein Mobiltelefon abgelenkt, dass er beim Abbiegen die Kurve schnitt und hierbei eine entgegenkommende Radfahrerin übersah. Da auch die 28-Jährige Radfahrerin nicht am rechten Fahrbahnrand fuhr, kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die Radlerin leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung war für keinen Unfallbeteiligten erforderlich. Der entstandene Sachschaden belief sich auf circa 1.900 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem Verstöße gegen die Ladungssicherung beim mitgeführten Anhänger des Audi-Fahrers fest.

Rottenburg (TÜ): Erst Taxirechnung nicht bezahlt und dann auf Polizeibeamte losgegangen

Zu einem Einsatz mit einem alkoholisierten 55-Jährigen sind die Beamten des Polizeireviers Rottenburg am Sonntagmorgen um 01.00 Uhr ausgerückt, da er eine Taxirechnung zunächst nicht bezahlen wollte. Nach Begleichung der Rechnung wurde ihm ein Platzverweis für das Tankstellengelände ausgesprochen. Plötzlich und unvorhersehbar schlug er dann einem Polizeibeamten ins Gesicht, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Betrunkene dermaßen, dass insgesamt vier Beamte erforderlich waren, um ihn zu bändigen. Der 55-Jährige muss sich deshalb nicht nur wegen Betrug sondern auch wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Polizeibeamte wurde durch den Angriff derart verletzt, dass er seinen Nachtdienst nicht mehr fortführen konnte.

