Polizeipräsidium Reutlingen / Unfälle mit Verletzten, Mann von ...

Unfälle mit Verletzten, Mann von Leiter gestürzt

Reutlingen - Engstingen (RT): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Unter der Telefonnummer 07129/932-660 sucht der Polizeiposten Alb Zeugen zu einem äußerst riskanten Überholmanöver, das sich am Freitagmorgen auf der B 312, zwischen Kleinengstingen und Bernloch ereignet hat. Gegen 6.20 Uhr fuhr ein nicht näher bekannter Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Engstingen und setzte im Kurvenbereich zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Aufgrund des Lastzugs war die Sicht des unbekannten Pkw-Lenkers eingeschränkt. Zeitgleich war im Gegenverkehr die 30-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia unterwegs, die zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes mit den rechten Rädern in den Grünstreifen ausweichen musste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander auf der Fahrbahn. Zu einer Kollision kam es nicht. Insbesondere der Fahrer des ebenfalls unbekannten Lkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mr)

Hochdorf (ES): Teure Unachtsamkeit

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist das Ergebnis einer kurzen Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, die am Donnerstagnachmittag auf der Plochinger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Der 43 Jahre alte Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 15.45 Uhr so heftig ins Heck eines vorausfahrenden Audi einer 33 Jahre alten Frau, dass beide Pkw anschließend nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. (mr)

Ostfildern (ES): Nach Leitersturz in Klinik geflogen

Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 82-Jähriger am Freitagmittag in eine Klinik geflogen worden, nachdem er sich beim Sturz von einer Leiter schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Senior war kurz vor zwölf Uhr damit beschäftigt, auf einem Wiesengrundstück im Gewann Zinsholz Äpfel zu ernten und verlor dabei das Gleichgewicht. Er stürzte daraufhin mehrere Meter auf den Boden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Zwei Personen sind am Freitagmorgen beim Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Fußgängerin verletzt worden. Ein 39-Jähriger war um 6.15 Uhr mit seinem Rennrad die Gutenbergstraße in Echterdingen bergab gefahren. Beim Abbiegen auf den Hofraum einer Firma fuhr er einen engen Bogen und stieß mit einer 59-jährigen Frau zusammen, die sich in der Zufahrt aufhielt. Während die Frau nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen konnte, musste der Mann stationär aufgenommen werden. (ms)

Kirchheim (ES): Senior auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein älterer Mann ist am Freitagvormittag auf einem Fußgängerüberweg angefahren und verletzt worden. Kurz nach elf Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Peugeot auf der Hindenburgstraße von der Alleenstraße herkommend unterwegs. Da er eigenen Angaben nach von der Sonne geblendet worden war, übersah er kurz vor der Einmündung Limburgstraße einen 87-jährigen Mann, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Zudem sei er durch einen Van abgelenkt gewesen, der an die Einmündung herangefahren war. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und im Anschluss auf die Fahrbahn abgeworfen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): 19-Jährige von Linienbus erfasst (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat eine junge Frau am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Busbahnhof erlitten. Die Fußgängerin wartete gegen 17 Uhr an einer dortigen Haltestelle und wurde vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Linienbusses am Kopf erfasst. Die 19-Jährige stürzte daraufhin zu Boden, der Omnibus setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/