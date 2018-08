Polizeipräsidium Reutlingen / Unfälle mit verletzten Radfahrern

Unfälle mit verletzten Radfahrern

Reutlingen - Ostfildern (ES): Radfahrer übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an Kreuzung Ruiter Straße und Plieninger Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Ruiter Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Plieninger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 27-Jährigen, der mit seinem Mountainbike von der Plieninger Straße in die Ruiter Straße einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge wobei der Radfahrer verletzt wurde. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer angefahren

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag erlitten, als er von einem Pkw erfasst worden war. Der 70-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit seinem Pedelec den gemeinsamen Fuß-/ Radweg neben der K 1215 von Deizisau herkommend. Auf Höhe der Einmündung Dornierstraße hielt er an der Fußgängerbedarfsampel an und bediente sie. Als die Ampel für den Radfahrer auf Grün umgesprungen war, fuhr der Mann los. Beim Überfahren der Straße wurde er von dem VW Golf eines 83-Jährigen leicht erfasst, der von Esslingen herkommend Richtung Körschtal unterwegs war. Der Autofahrer hatte das Rotlicht übersehen, konnte durch eine Vollbremsung einen schlimmeren Unfall verhindern. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Er benötigte keinen Rettungsdienst. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.200 Euro. (ms)

