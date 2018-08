Polizeipräsidium Reutlingen / Unfälle, teils mit Verletzten, ...

Unfälle, teils mit Verletzten, Arbeitsunfall, PKW entwendet

Reutlingen - Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Württemberger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 5.30 Uhr war der Mann stadteinwärts unterwegs, als ihm eine von rechts aus dem Reisweg einbiegende, 49-jährige Mazda-Lenkerin die Vorfahrt nahm. Der 35-Jährige bremste beim Erkennen des einbiegenden Pkw sein Motorrad ab, kam zu Fall und rutschte auf dem Asphalt weiter. Der Gestürzte streifte den Mazda noch leicht, ehe er nach mehreren Metern zum Liegen kam. Das Zweirad krachte in die linke Seite des Pkw und wurde hierbei komplett beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von schätzungsweise 12.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste bis zirka 7.50 Uhr voll gesperrt werden. (mr)

Notzingen (ES): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Mann nach einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Siemensstraße am Donnerstag in eine Klinik geflogen werden. Der 40 Jahre alte Techniker war kurz vor neun Uhr an einer Eloxieranlage damit beschäftigt, Teile auszuwechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Kopf zwischen ein Absaugrohr und die Metallkante eines auf einer Schiene fahrenden Umsetzers. Der Verletzte wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Spezialklinik geflogen. Ersten Erkenntnissen nach besteht keine Lebensgefahr. Ein Mitarbeiter der Gewerbeaufsichtsbehörde kam vor Ort. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Bremse gerutscht und Unfall verursacht

Ein kurzer, aber folgenschwerer Fehler hat am Donnerstagmorgen in Leinfelden-Echterdingen zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten und hohem Sachschaden geführt. Die 71-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse rutschte offenbar von der Bremse direkt auf das Gaspedal ihres Fahrzeugs ab und gab damit Vollgas. Hierbei erfasste sie einen 42-jährigen Fußgänger und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Die A-Klasse schrammte einen am Fahrbahnrand stehenden VW Passat, ehe sie an einem davor stehenden VW-Transporter schließlich zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden der 42-Jährige und die 71-Jährige schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 33.000 Euro. Sowohl die A-Klasse, als auch der Passat mussten abgeschleppt werden. (om)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Essen verbrannt

Eine 53 Jahre alte Frau hat am Donnerstag das Essen auf dem Herd vergessen und dadurch einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ein Anwohner hatte gegen 11.20 Uhr den Alarm eines Rauchmelders gehört und den Notruf gewählt. Der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften zu dem Zwölf-Parteienhaus in der Humboldtstraße ausgerückt war, gelang es schließlich, über die geöffnete Balkontür in die verrauchte Wohnung im 2. Obergeschoss zu gelangen und das Essen vom Herd zu nehmen. Anschließend konnte die Wohnung gelüftet werden. Die Bewohnerin, die zwischenzeitlich zurückgekehrt war, konnte danach in ihre Wohnung zurück. Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Gegenverkehr gestreift

Eine leicht verletzte Person, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und rund 13.000 Euro Blechschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignet hat. Der 61-jährige Lenker eines Skoda Octavia durchfuhr kurz nach neun Uhr den Kreisverkehr vom Hornbergweg kommend in Richtung Fabrikstraße und geriet an der Kreisverkehrsausfahrt aus Unachtsamkeit zu weit nach links. Dort streifte der Skoda den Mazda einer auf der Fabrikstraße entgegenkommenden 58-Jährigen, worauf an deren Pkw der Seitenairbag auslöste. Die Mazda-Lenkerin verletzte sich beim Unfall leicht, die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Einbruch Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstagmorgen, bei dem anschließend auch ein Pkw entwendet wurde, sucht der Polizeiposten Innenstadt Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07071/56515-0 zu melden. Gegen 7.40 Uhr gelangte der Täter auf noch ungeklärte Weise über die Eingangstür in das Gebäude in der Fürststraße und entwendete die Schlüssel zu einem roten Daihatsu Siron. An dem Pkw waren die Kennzeichen TÜ-AR 412 angebracht. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem Fahrzeug davon und wurde dabei von einer Zeugin gesehen. Demnach ist der Täter zwischen 25 und 40 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Er hat einen dunklen Teint und kurze dunkle Haare. (mr)

