Polizeipräsidium Reutlingen / Unfälle, Zeugenaufruf zu ...

Unfälle, Zeugenaufruf zu Überholmanöver, Motorrad kollidiert mit Reh, Einbruch

Reutlingen - Pfullingen (RT): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Traktor

Am Dienstagnachmittag hat sich gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße 6729 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 34-jähriger Traktorfahrer beabsichtigte kurz vor der Abzweigung zum Parkplatz "Tannenwald", die Kreisstraße 6729 zu überqueren. Dabei übersah er die von links aus Pfullingen kommende, 31-jährige Fahrerin eines neuwertigen Opel Insignia. Der Traktor streifte den Pkw mit seiner vorderen Aufhängung so stark, dass er die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigte. Verletzt wurde dabei niemand. Während an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein geringer Sachschaden entstanden war, wird der Schaden am Auto auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/99180 Verkehrsteilnehmer, die am Montagmorgen in der Stuhlsteige bei einem gefährlichen Überholmanöver gefährdet worden beziehungsweise Zeugen gewesen sind. Ein bislang unbekannter Lenker eines blauen VW Golf war um kurz nach 7.30 Uhr auf der L 382 von Sonnenbühl herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Zwischen einem Waldstück und dem Parkplatz "Maustäle" setzte der Mann mit seinem Auto zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Aufgrund von Gegenverkehr musste er das Überholmanöver abbrechen und sich in die Kolonne zwängen. Nur durch ein starkes Abbremsen des entgegenkommenden Wagens und den Fahrern in der Kolonne konnte ein Unfall vermieden werden. Unmittelbar danach setzte der Unbekannte trotz eines weiteren entgegenkommenden Autos erneut zum Überholen an. Bei der Polizei wurde nachträglich im Laufe des Dienstags Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (ms)

Ostfildern (ES): BMW rauscht in BMW

In der Zufahrt zur Kreuzung mit der Ruiter Straße in Richtung Esslingen hat sich am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 1192 ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein Blechschaden von knapp 10.000 Euro entstanden ist. Kurz vor 17 Uhr war ein 76-jähriger BMW-Lenker auf zwei vor dem Kreuzungsbereich aufgrund eines Verkehrsunfalls vom Vormittag aufgestellte Warnbaken zugefahren. Der Senior erkannte das frühzeitig und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Dass er dazu abbremste, bemerkte der hinter diesem BMW fahrende 21 Jahre alte Lenker eines weiteren BMW erst zu spät. Trotz Vollbremsung krachte er seinem Vordermann ins Heck. Verletzte waren nicht zu beklagen. (fn)

Esslingen (ES): Mit Reh kollidiert

Nach dem Zusammenstoß mit einem Reh ist eine 52-jährige Motorradfahrerin am Mittwochmorgen zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 5.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Oberesslingen entlang, als das Tier vor ihr auf die Fahrbahn sprang und mit dem Motorrad kollidierte. Die 52-Jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, ihr Motorrad wurde abgeschleppt. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. (mr)

Mössingen (TÜ): Ungebremst aufgefahren

Rund 10.000 Euro Blechschaden und zwei abgeschleppte Fahrzeuge sind die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls auf der L 383 zwischen Öschingen und Reutlingen-Gönningen am Dienstagabend. Kurz vor 18.30 Uhr war eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Renault Twingo in Richtung Gönningen unterwegs und wollte auf Höhe des Verbindungswegs nach Gomaringen links abbiegen. Da auf dem parallel verlaufenden Radweg zu diesem Zeitpunkt ein Fahrradfahrer fuhr, musste die 38-Jährige vor dem Abbiegen bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der 20-jährige Fahrer einer Yamaha zu spät und krachte ungebremst in das Heck des Twingo. Hierbei wurde der junge Motorradfahrer gegen die Heckscheibe geschleudert und anschließend seitlich über das Fahrzeug abgewiesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben sowohl die beiden Fahrer, als auch die siebenjährige Tochter der 38-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz saß, unverletzt. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der 20-Jährige dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Restaurant eingebrochen

Offenbar auf alkoholische Getränke hatte es ein noch unbekannter Einbrecher abgesehen, der zwischen Montag, ab Mitternacht, und Dienstag, zehn Uhr, gewaltsam in ein Restaurant in der Gartenstraße eingedrungen ist. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in den Schankraum. Dort entwendete er verschiedene Alkoholika im Wert von über 100 Euro und flüchtete unerkannt. Der vom Täter angerichtete Sachschaden übersteigt mit rund 600 Euro den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Vorfahrtsmissachtung führt zu Auffahrunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmittag nach einem Unfall in der Reutlinger Straße gekommen. Die 20 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes B-Klasse fuhr kurz nach zwölf Uhr von der Stuttgarter Straße in die Reutlinger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Reutlingen fahrenden 61-jährigen Lastwagenfahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die anschließend den 44-jährigen Lenker eines zweiten Lkw, der hinter dem ersten Laster fuhr, in Nöte brachte. Er hatte zu wenig Abstand zum Vordermann gehalten und wurde von dem plötzlichen Stillstand überrascht. Sein Versuch, im letzten Moment noch nach links auszuweichen missglückte, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der drei Beteiligten, doch war die B-Klasse der jungen Frau danach nicht mehr fahrtüchtig. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit über 50.000 Euro an. Als Folge der vorübergehend voll gesperrten Fahrspur in Richtung Reutlingen kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (fn)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/