Polizeipräsidium Reutlingen / Verdächtige Wahrnehmung im ...

Reutlingen - Pkw-Aufbruch

Auf den Inhalt einer im Fußraum abgestellten Damenhandtasche hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag, zwischen drei Uhr und 17.45 Uhr, einen in der Emil-Adolff-Straße geparkten Pkw aufgebrochen hat. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür des Audi ein und durchwühlte die Handtasche. Der Unbekannte machte zwar keine Beute, hinterließ jedoch einen Schaden von rund 200 Euro. In der Nacht zum Sonntag wurde auch in der nahegelegenen Tübinger Straße ein Pkw aufgebrochen (siehe Pressemitteilung vom 27.08.2018/11.57 Uhr). Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar. (mr)

Pfullingen (RT): Reifen zerstochen (Zeugenaufruf)

An einem in der Marktstraße am Straßenrand abgestellten Geländewagen hat ein noch unbekannter Täter zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, zwei Reifen zerstochen und damit einen Sachschaden von rund 600 Euro angerichtet. Bei dem Geländewagen handelt es sich um ein auffälliges Fahrzeug des Herstellers Hummer, Modell H2, der mit großformatigen Werbefolien für eine Fitness-Studio-Kette versehen ist. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die zu diesem Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/99180 zu melden. (fn)

Bad Urach (RT): Ladendieb flüchtet

Ein 41-Jähriger ist am Montagmorgen nach dem Diebstahl zweier Wodka-Flaschen aus einem Supermarkt in der Münsinger Straße geflüchtet, konnte jedoch später von der Polizei dingfest gemacht werden. Gegen 8.45 Uhr versteckte der Mann die Flaschen in seiner Jacke, passierte den Kassenbereich und wurde danach vom Marktleiter auf die Tat angesprochen. Bei der anschließenden Aufnahme des Diebstahls wollte der 41-Jährige dann das Büro des Marktleiters vorzeitig verlassen, worauf sich dieser ihm in den Weg stellte. Der Ertappte stieß sein Gegenüber in der Folge zur Seite und flüchtete mit der Beute aus dem Gebäude. Verletzungen trug der Marktleiter nicht davon. Bei der polizeilichen Fahndung konnte der Täter schließlich noch in der Nähe des Supermarktes festgestellt werden. Das Diebesgut trug er bei sich. Der 41-Jährige wird nun wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Diebstahl von Pkw - Polizei sucht Zeugen (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.08.2018, 16.47 Uhr)

Das Polizeirevier Tübingen prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl eines roten Daihatsu Sirion am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, in der Fürststraße (wir berichteten) und einem Vorfall am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rosentalstraße. Kurz vor 13.30 Uhr hantierte dort ein dem Anschein nach betrunkener Mann mit einer Speisegabel, wodurch mehrere Passanten eingeschüchtert wurden. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten fuhr der Unbekannte mit einem roten Kleinwagen davon. Wie sich herausstellte, war an dem Pkw das ebenfalls am Donnerstag in Mössingen entwendete Kennzeichen BL-EM 1951 angebracht. Beim roten Kleinwagen könnte es sich daher um den in Tübingen gestohlenen Daihatsu handeln. Der gesuchte Mann wird als 30 - 35 Jahre alt und zirka 180 cm groß beschrieben. Er ist schlank, hat kurze helle Haare und helle Haut. Auffallend war sein großer Mund. Bekleidet war der Gesuchte mit einem grauen Muskelshirt. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die mit ihrem Smartphone Fotos oder Videoaufnahmen des Mannes gefertigt haben sollen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972 866-0 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Motorroller-Fahrerin von Auto erfasst

Glücklicherweise nur leichte Blessuren hat sich eine 47 Jahre alte Motorroller-Fahrerin zugezogen, als sie am Montagvormittag von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden ist. Die Frau war gegen 8.30 Uhr aus einem Grundstück in die Derendinger Straße eingefahren und hatte dabei den von links nahenden Mercedes eines 34-Jährigen übersehen. Der Autofahrer versuchte zwar noch abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 5.000 Euro. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt. (fn)

