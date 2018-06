Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle - ...

Verkehrsunfälle - Körperverletzungen - Raser - Einbrüche - Betrunkene

Reutlingen - (RT): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Eine leichtverletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagnachmittag in der Straße Im Dorf ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße in Fahrtrichtung Ohmenhausen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr er im stockenden Verkehr auf eine vor ihm fahrende 41-jährige Citroen Fahrerin aus Reutlingen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr PKW auf den vor ihr fahrenden VW einer 62-Jährigen aus Reutlingen aufgeschoben. Die Citroen Fahrerin verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Reutlingen (RT) - Verkehrsunfall nach Aquaplaning

Ein 42-jähriger Volvofahrer hat bei starken Regenfällen gegen 17:18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht. Der Mann befuhr die B 28 von Reutlingen in Richtung Metzingen, als er auf der zweispurigen Straße ins Schleudern geriet und zunächst gegen die rechte Schutzplanke stieß. In der Folge wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und schleuderte in einen auf der linken Fahrspur fahrenden Mercedes. Dieser wurde nach links in die Mittelleitplanke gedrückt und kam ebenfalls ins Schleudern. In der Folge prallen beide Fahrzeuge nochmals gegen die Mittelleitplanke und kamen auf der linken Fahrspur zum Endstand. Die B28 war durch Trümmerteile komplett blockiert und musste zunächst voll gesperrt werden. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus und beide Fahrer sowie eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitagmittag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kolberger Straße einzubrechen. Mittels eines Brechwerkzeuges wurde mehrfach versucht die Gebäudezugangstüre aufzuhebeln. Dieses Vorhaben misslang jedoch. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Nürtingen (ES) - Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht (ZEUGENAUFRUF)

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr kam es in der Jakobstraße Ecke Werastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-jährigen Mädchen und einem Fahrradfahrer. Nach einer Kollision stürzte das Kind und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer kümmerte sich um das Kind und erfragte nach hiesigem Kenntnisstand auch den Gesundheitszustand. Nachdem auch eine bekannte Nachbarin am Ort des Geschehens vorbeifuhr und das Kind mitnahm, fuhr der Radfahrer weiter. Die Polizei in Nürtingen sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer, um den Verkehrsunfall aufnehmen zu können. Dieser sei ca. 18-25 Jahre alt und war auffallend stark tätowiert. Zeugen können sich beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022 9224-0 melden.

Kirchheim u.T. (ES) - Schlägerei endet mit Widerstand

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr sind mehrere Streifenwagen der Polizei Kirchheim in eine Gaststätte in der Schuhstraße gerufen worden. Nach ersten Angaben von Zeugen schlägerten sich dort etwa 20 Personen. Die Lage vor Ort war derart aufgeheizt, dass es für die Beamten zunächst schwierig war, die Streitparteien zu beruhigen. Ein 29-jähriger Mann bedrohte die Polizeibeamten und griff die einschreitenden Beamten an, so dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Da sich die Person weiterhin nicht beruhigen ließ, musste sie durch die Beamten in Handschellen gelegt und zur Dienststelle verbracht werden. Erst durch die Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte die Lage vor Ort deeskaliert werden. Der Angreifer muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Beschuldigte und ein Beamter wurden leicht verletzt.

Denkendorf (ES) - Einbruch in Bäckerei - hoher Sachschaden

In der Nacht zum Samstag haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Bäckerei in der Marie-Curie-Straße in Denkendorf verschafft. Im Verkaufsraum wurden mehrere Zahlautomaten aufgebrochen und offenbar zwei Geldkassetten entleert. Nach ersten Feststellungen könnten die Täter gestört worden sein, da weitere Wertgegenstände unberührt blieben. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. In erster Linie erbeuteten die Täter Münzgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Experten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung. Die Ermittlungen zum Fall dürften noch einige Zeit andauern.

Aichtal (ES) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bereits in der Nacht zum Samstag gegen 03:00 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Peugot die Raiffeisenstraße in Grötzingen in Fahrtrichtung Nürtinger Straße. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße missachtete ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Mercedes CLA die Vorfahrt des Peugot und stieß heftig mit diesem zusammen. Dem Mercedes wurde dabei die gesamte Frontschürze abgerissen und dieser wiederum schleuderte den Peugot gegen einen mehrere Meter entfernten Ampelmasten. Die Airbags der Fahrzeuge lösten aus. Die Unfallbeteiligten wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und dieser wird auf einige zehntausend Euro geschätzt. Der junge Fahranfänger muss nun mit einer Anzeige und somit auch mit fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Kirchentellinsfurt (TÜ) - Raser mit Motorrad gestoppt

Ein 49-jähriger Fahrer einer Suzuki GSXR 1300 ist zivilen Beamten der Verkehrspolizei am Freitagabend gegen 20:45 Uhr negativ aufgefallen, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B 27 von Tübingen in Richtung Kirchentellinsfurt befuhr. In diesem Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit aufgrund einer Baustelle von 120 bis auf 50 km/h runter reduziert. Nach der Baustelle wird die Geschwindigkeit auf 120 km/h beschränkt. Der Motorradfahrer konnte mit dem Videofahrzeuges von unmittelbar vor der Baustelle bis zur Anschlussstelle Kirchentellinsfurt gefilmt werden. Die Beamten hatten alle Mühen, dem zum Teil über 200 Km/h schnell fahrenden Mann zu folgen. In Kirchentellinsfurt konnte er schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Er hat nun mit einer Anzeige und mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Freitagabend um 18:10 Uhr ist es in der Kusterdinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 39- Jährige aus Stuttgart fuhr mit ihrem VW Polo vom Tankstellenareal auf die Straße und übersah hierbei eine in Richtung Kusterdingen fahrende 24-jährige Ford Fahrerin aus Geislingen an der Steige. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mössingen (TÜ): Von Unbekannten geschlagen und getreten

In der Nacht zum Samstag ist es um kurz vor 01:00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 20-Jähriger aus Mössingen geriet zunächst mit einer 7-8 köpfigen Personengruppe in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde er aus der Personengruppe heraus mit Fäusten geschlagen, sodass er zu Boden fiel. Dort liegend wurde weiter auf ihn eingetreten. Die Personengruppe bestand aus 4-5 männlichen und 3 weiblichen Personen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Der stark alkoholisierte Geschädigte zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Diese mussten vor Ort nicht behandelt werden.

Tübingen (TÜ): Betrunken vom Fahrrad gefallen

Am Samstagmorgen um 02:12 Uhr ist auf der Eberhardsbrücke eine Fahrradfahrerin gestürzt und schwer verletzt worden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die 20-Jährige aus Oberboihingen erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Maximilian Neuhaus

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-2224 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/