Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle

Reutlingen - Betrunken mit mehreren Fahrzeugen kollidiert

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von über 8.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, gegen 18.10 Uhr, auf der Gartenstraße ereignet hat. Der 52-jährige Fahrer eines Peugeot 206 war mit seinem Fahrzeug auf der Gartenstraße unterwegs, als er auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 10 zunächst einen am linken Fahrbahnrand abgestellten VW Golf streifte und dessen rechten Außenspiegel beschädigte. Ohne Anzuhalten fuhr der 52-Jährige weiter und prallte anschließend gegen einen BMW, der ebenfalls am linken Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf einen davor geparkten BMW geschoben. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Polizeibeamten bei diesem einen Alkoholwert von über 2 Promille fest, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde

Reutlingen (RT): Fahrfehler verursacht hohen Sachschaden

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Wannweiler Straße ereignet hat. Eine 18-Jährige Fahranfängerin aus Metzingen befuhr gegen 23.20 Uhr mit ihrem Pkw Fiat Panda die Wannweiler Straße in stadteinwärtige Richtung. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr sie ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen C3 auf. Dieser wurde aufgrund des starken Aufpralls auf einen ebenfalls geparkten Skoda Octavia geschoben. Bevor das Fahrzeug der jungen Fahrerin zum Stillstand kam, streifte sie noch einen weiteren geparkten Skoda Rapid und verursachte auch hier einen Schaden. Durch den Aufprall wurden die Fiat-Lenkerin als auch ihre 18- und 21-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Alle drei Personen wurden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Das Verursacherfahrzeug sowie der Citroen C3 waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Plattenhardt entstanden. Ein 75-Jähriger Filderstädter befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Opel Meriva die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Hofwiesenstraße übersah er den Nissan Pulsar einer 28 Jahre alten Frau, die in die Heinrich-Hertz-Straße einbiegen wollte. Durch die anschließende Kollision war der Nissan anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzte waren bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nicht zu beklagen.

