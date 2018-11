Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle; Einbruch

Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen - Grafenberg (RT): Tresor gestohlen (Zeugenaufruf)

In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße sind Unbekannte am Montag während des helllichten Tages eingebrochen. Zwischen etwa 7.45 Uhr und 17 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, wobei sie auch auf einen Möbeltresor stießen. Diesen wuchten sie mit brachialer Gewalt aus der Verankerung und ließen ihn komplett mitgehen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum, insbesondere im Bereich des hinter dem Haus zum Ortsrand hin verlaufenden Weges, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Pfullingen (RT): Rückwärts auf Kreisstraße eingefahren und Unfall verursacht

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstanden, als ein Autofahrer rückwärts auf eine Kreisstraße eingefahren ist. Der 44-Jährige fuhr um 16.40 Uhr rückwärts mit seinem Dacia Duster aus einem Feldweg auf die K 6729 ein, um in Richtung Pfullingen weiterzufahren. Hierbei übersah er den Subaru eines 70-Jährigen, der auf der Kreisstraße von Pfullingen herkommend in Richtung Gönningen unterwegs war. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Von der Fahrbahn abgedrängt (Zeugenaufruf)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines weißen Kombis hat am Montagvormittag auf der B 27 auf Höhe Walddorfhäslach einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 10.30 Uhr auf der rechten Spur von Stuttgart in Richtung Tübingen. Kurz vor der Abfahrt nach Pliezhausen kam auf der linken Spur von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein weißer Kombi herangefahren. Weil dieser offenbar immer weiter auf die Spur des Audifahrers herüberzog, musste dieser nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er geriet auf den Grünstreifen, wo sein Wagen ein Stationierungszeichen beschädigte. An dem Audi entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Fahrer des weißen Kombis fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (jw)

Nürtingen (ES): Grauer Nissan gesucht (Zeugenaufruf)

Der bislang unbekannte Lenker eines grauen Nissan hat am Montagabend einen Radfahrer zu Fall gebracht und ist anschließend weitergefahren. Ein 50-Jähriger war mit seinem Herrenrad um 18.45 Uhr in der Unterensinger Straße im Stadtteil Zizishausen in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Seinen Angaben nach sei der Radler von mehreren Pkw überholt worden. Ein Fahrzeug blieb mit dem rechten Außenspiegel an dem Radfahrer hängen, der daraufhin zu Boden stürzte. Ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Weitere Pkw-Lenker hielten an und kümmerten sich um ihn. Von dem Nissan blieb das Gehäuse des Außenspiegels zurück. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (ms)

Plochingen (ES): Gegen Gebäude gefahren

Einen gehörigen Schrecken hat eine Familie in einem Plochinger Wohnhaus am Montagnachmittag erlitten. Eine 85 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Mercedes auf dem Parkplatz vor dem Gebäude in der Esslinger Straße einparken. Hierbei gab die Seniorin zu viel Gas, kam vom Parkplatz ab und fuhr vorwärts gegen ein großes Wohnzimmerfenster. An dem Haus wurden die Verglasung des Fensters und Teile des Mauerwerks beschädigt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. An dem 22 Jahre alten Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr war mit 16 Mann und zwei Fahrzeugen zur Unterstützung vor Ort. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Am Montagmorgen, gegen sieben Uhr, ist es im Einmündungsbereich Keplerstraße / Plochinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin war mit ihrem Opel Meriva auf der Keplerstraße unterwegs. An der Einmündung zur Plochinger Straße übersah die Heranwachsende den von links kommenden Verkehr, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Fiat Ducato eines 25-Jährigen kam. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro. (vr)

