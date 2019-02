Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle, Einbrüche, ...

Verkehrsunfälle, Einbrüche, Kleinbrände, Exhibitionist, Pkw-Aufbruch, Nackter will zum Radtraining

Reutlingen - Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Freitag um 17.30 Uhr gekommen. Der 22 jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Georgenstraße in Richtung Lindachstraße und wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein 32 jähriger Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den rechts parallel der Georgenstraße verlaufenden Radweg, der im Bereich der späteren Unfallstelle durch eine Bushaltestelle unterbrochen ist. Bei Abbiegen streife der Golf-Fahrer den Radfahrer, welcher zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Mittelstadt (RT): Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr ist in ein Haus in der Metzinger Straße eingebrochen worden. Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die bislang unbekannten Täter ins Haus, in welchem im Anschluss beide Wohnungen durchsucht wurden. Die Höhe des Diebesgutes wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Filderstadt (ES): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand ist es am Freitag um 20.25 Uhr in der Oberen Bachstraße in Bernhausen gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brach der Brand im Bereich des Herdes aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Feuerwehr Filderstadt war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Nach Löschung des Feuers musste die gesamte Wohnung noch durchgelüftet werden. Sie blieb weiterhin bewohnbar, lediglich die Küche kann derzeit nicht mehr benutzt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Versuchter Einbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20.00 Uhr ist versucht worden, in ein Einfamilienhaus in der Weißenbildstraße einzubrechen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr frische Aufbruchspuren an der Haustür fest. Diese hielt dem Versuch jedoch stand, so dass die Täter nicht in das Haus gelangten. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Denkendorf (ES): Nackt zum Radtraining

Nachdem er zunächst einem Familienangehörigen ein Mountainbike entwendet hat, ist ein 34 jähriger Mann mit diesem am Freitag gegen 19.30 Uhr zur Löcherhaldenturnhalle gefahren. Dort entkleidete er sich vor der Halle vollständig und wollte dann in die Halle hineingehen, wo zu diesem Zeitpunkt ein Radtraining stattfand. Er konnte jedoch von einem Vereinsmitglied hiervon abgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise krankheitsbedingt so handelte, weshalb er einer Fachklinik überstellt wurde.

Nürtingen (ES): Arbeitsunfall mit Betonpumpe

Am Freitag gegen 15.00 Uhr ist ein 36 jähriger Arbeiter an einer Baustelle im Großen Forst mit Betonarbeiten beschäftigt gewesen. Er wollte mit einer Betonpumpe angelieferten Beton an die Hausfassade einer Baustelle spritzen. Hierbei kam es innerhalb der Fördereinrichtung zu einer kurzfristigen Verstopfung, die sich schlagartig wieder löste. Dies führte zu einem heftigen unkontrollierten Austritt des Betons, welcher dann bis auf das Gelände einer gegenüberliegenden Firma spritzte. Hier wurden mehrere geparkte Pkw, die Hausfassade sowie die installierte Photovoltaikanlage verschmutzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 36 jährige Arbeiter wurde verletzt und von einem Kollegen einer ärztlichen Versorgung zugeführt.

Neckartenzlingen (ES): Pkw aufgebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr und Samstag, 02.55 Uhr ist in der Ulrich-Gminder-Straße ein geparkter Pkw Peugeot 205 aufgebrochen worden. Nachdem die rechte Seitenscheibe eingeworfen wurde, konnte der Täter eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche entwenden. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens summieren sich auf etwa 1500 Euro.

Altdorf (ES): Fahrzeug überschlagen

Am Freitag um 19.40 Uhr ist es auf der K 1233 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem die 19 jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot noch Glück im Unglück hatte. Sie fuhr von der K 1231 kommend in Richtung Altdorf und geriet in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam sie ins Schleudern und geriet rechts in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

Beuren (ES): Kradfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 16 jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt wurde, ist es am Freitag um 16.10 Uhr in der Balzholzer Straße gekommen. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte die 16 Jährige alleinbeteiligt mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Honda. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Kirchheim/Teck (ES): Mann zeigt sich unsittlich (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag hat sich ein unbekannter Mann einem 13 jährigen Mädchen gegenüber unsittlich gezeigt. Das Mädchen wurde gegen 16.50 Uhr in der Straße "Zu den Schafhofäckern" Ecke Laubersberg von dem Unbekannten, der in einem 4-türigen Pkw ähnlich einem VW Golf saß, angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als das Mädchen höflich Auskunft gab und sich dem Mann im Pkw zuwandte, erkannte sie, dass dieser mit offener Hose im Fahrzeug saß und eindeutige Bewegungen machte. Das Mädchen flüchtete anschließend sofort und der Pkw fuhr Richtung Jesinger Straße weg. Der Unbekannte wurde als ca. 35-40 Jahre alter Mann mit kariertem Hemd und auffallend rundlichem Gesicht beschrieben. Er sprach hochdeutsch. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07021/501-0 entgegen.

Weilheim an der Teck (ES): Hecke angezündet (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Hecke sind die Rettungskräfte am Samstag um 00.52 Uhr in die Lindenstraße gerufen worden. Dort stand eine größere Hecke auf einer Länge von fünf Metern bereits im Vollbrand, so dass diese von Anwohnern mit eigenen Mitteln nicht mehr gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr Weilheim/Teck war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz und löschte die Hecke ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Möglicherweise wurde die Hecke mutwillig angezündet. Kurz vor Brandausbruch fiel eine männliche dunkel gekleidete Person in diesem Bereich auf. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise.

Tübingen (TÜ): Frontal gegen Baum

Am Freitag um 14.15 Uhr ist es an der Anschlussstelle Tübingen-Derendingen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Die 22 jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die B 27 in Richtung Tübingen und wollte an der Anschlussstelle Derendingen von dieser abfahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, kam anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück und geriet wiederum nach links von der Fahrbahn ab, wo sie letztlich frontal gegen einen Baum prallte. Sie musste zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/