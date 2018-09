Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle; Müll in Brand ...

Verkehrsunfälle; Müll in Brand geraten; Einbruch;

Reutlingen - Trochtelfingen (RT): Unfall wegen umgekipptem Kaffeebecher

Offenbar weil ihr auf dem Beifahrersitz ein Kaffeebecher umkippte, hat eine 21-jährige VW Lupo-Lenkerin am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr auf dem Seitenweg in Richtung Brunnenstraße unterwegs, als sie in einer Rechtskurve durch dieses Missgeschick derart abgelenkt wurde, dass sie auf die Gegenspur geriet. Dort kollidierte ihr Kleinwagen mit dem Seat Alhambra einer 35 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuglenkerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 6.000 Euro schätzt. (fn)

Esslingen (ES): Müll in Brand geraten

Schnell reagiert und damit einen größeren Schaden verhindert hat der Fahrer eines Müllentsorgungsfahrzeuges am Dienstagmittag auf der Ulmer Straße. Der 35-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit seinem Mülllaster auf der Ulmer Straße unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass seine Ladung aus noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen hatte. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, suchte sich eine geeignete Stelle und kippte den Müll ab. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Berg aus mehreren Kubikmetern Müll schnell ablöschen. Der Abfall wurde in ein anderes Fahrzeug geladen. Verletzt wurde niemand. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen (TÜ): Passant von Auto angefahren

Ein 31 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstagmittag von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass er zur Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Verursacht wurde der Unfall bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem 72-jährigen Autofahrer, der mit seinem Citroen gegen 12.15 Uhr von der Gmelinstraße nach rechts in die Hölderlinstraße abbog. Den Passanten, der dort gerade über die Fahrbahn lief, hatte er offenbar nicht gesehen. Der Autofahrer hatte zwar grün, war allerdings wartepflichtig, da der 31-Jährige ebenfalls bei Grün die Straße überquerte. Am Auto entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. (fn)

Rottenburg (TÜ): In Sportpark eingebrochen

In den Rottenburger Sportpark in der Seebronner Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Kurz nach sechs Uhr morgens bemerkte eine Mitarbeiterin die Tat und verständigte die Polizei. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher in das Sportzentrum. In den Büroräumlichkeiten brach der Unbekannte mehrere Schränke auf und durchwühlte sie. Ersten Erkenntnissen nach wurden zwei Laptop, ein Foto und Bargeld entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Sicherheitsabstand nicht eingehalten

Offenbar wegen zu geringem Sicherheitsabstand hat eine 26-Jährige am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen verursacht. Die junge Frau verließ mit ihren Mitsubishi gegen 9.20 Uhr die B 27 von Stuttgart kommend in Richtung Stadtmitte und wollte anschließend in die Reutlinger Straße einbiegen. Dabei fuhr sie dem vorausfahrenden VW eines 53-Jährigen wohl zu dicht auf und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Der Fahrer des VW sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 18 Jahren wurden verletzt, mussten jedoch an der Unfallstelle keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit zirka 7.000 Euro an. Der Pkw der Unfallverursacherin musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Leichtverletzte bei Auffahrunfällen

Drei Personen sind bei zwei aufeinander folgenden Verkehrsunfällen am Dienstagmorgen auf der L 1361 leicht verletzt worden. Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen sieben Uhr in Richtung Mötzingen unterwegs und fuhr zwischen der B 28 und der Abzweigung nach Baisingen aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Daraufhin geriet der Mercedes nach rechts in den Grünstreifen und überfuhr dort noch einen Leitpfosten. Mit leichten Verletzungen kam die Unfallverursacherin ins Krankenhaus, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Blechsachaden beläuft sich hier auf insgesamt rund 7.500 Euro. Nur zirka eine Stunde später ereignete sich noch während der polizeilichen Unfallaufnahme eine weitere Kollision. Der aus Richtung B 28 kommende, 30 Jahre alte Fahrer eines Suzuki erkannte wohl nicht rechtzeitig, dass der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet wurde und die Fahrzeuge vor ihm angehalten hatten. Er fuhr deshalb auf einen stehenden Citroen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte dieser wiederrum gegen den Mercedes einer 39 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher sowie der 31-jährige Citroen-Fahrer mussten anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Auch ihre Pkw wurden aufgeladen und abtransportiert. In diesem Fall beziffert die Polizei den Gesamtschaden mit schätzungsweise 18.000 Euro. (mr)

