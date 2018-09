Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfälle, Unfallflucht ...

Verkehrsunfälle, Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung, Traktor umgestürzt, Schlägerei, Raub

Reutlingen - Pkw contra Linienbus

Fünf leichtverletzte Fahrgäste und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat. Gegen 12.35 Uhr war ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der Lederstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. An der Einmündung Oberamteistraße beabsichtigte er nach rechts in diese abzubiegen. Der junge Mann hatte sich jedoch hierzu nicht auf der dafür vorgesehenen Abbiegespur eingeordnet. Er scherte nach rechts aus und übersah dabei einen Linienbus, der ordnungsgemäß genau auf dieser Fahrspur unterwegs war. Der 67-jährige Busfahrer versuchte noch durch starkes Abbremsen eine Kollision zu vermeiden, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Durch den Bremsvorgang wurden im Bus fünf Fahrgäste gegen Sitzlehnen, Haltestangen sowie Zwischenscheiben geworfen und dabei leicht verletzt. Eine Erstversorgung der Verletzten vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Metzingen (RT): Betrunken geparkten Pkw gerammt

Völlig unbeeindruckt hat am Samstagabend ein 61-jähriger Mann seinen Einkauf getätigt, obwohl er zuvor einen Unfall verursacht hatte. Der Mann parkte gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße. Dabei rammte er mit seinem Dacia Sandero einen ordnungsgemäß abgestellten Ford Galaxy. Dies berührte den Mann jedoch nicht sonderlich, er ging ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern in den Markt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 4 000 Euro. Der Parkvorgang wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Die Polizeistreife konnte den Unfallverursacher dann auch im Eingangsbereich des Marktes mit seinem Einkaufswagen antreffen. Dabei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Noch an der Unfallstelle wurde der Führerschein des 61-Jährigen beschlagnahmt.

Altbach (ES): Traktor umgestürzt

Am Samstagnachmittag, um 15.05 Uhr, ist es in der Verlängerung des Aichschießer Wegs zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Der 27-jährige Fahrer des Traktors war auf einem stark abschüssigen Wiesengrundstück mit Mäharbeiten beschäftigt. An einem steilen Hang kippte das Fahrzeug zur Seite, wobei der Fahrer aus dem Traktor geschleudert wurde. Das Fahrzeug hatte zwar einen Überrollbügel, der jedoch nicht verhindern konnte, dass ein Bein des Fahrers unter dem Traktor eingeklemmt wurde. Zur Bergung des Fahrers waren die Feuerwehren von Altbach und Deizisau mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort, die den 27-Jährigen befreien konnten. Dieser wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung in Jugendhaus (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntag ist es in Ruit im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 02.39 Uhr wurden der Polizei über Notruf Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einem Jugendhaus in der Kirchheimer Straße gemeldet. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen fuhr auch eine Polizeihundeführerstreife zu der Örtlichkeit. Bei der Veranstaltung wurden 20 bis 30 teilweise alkoholisierte Personen angetroffen. Darunter befanden sich auch mehrere Anwesende mit leichten Verletzungen. Mehrere Beteiligte hatten sich schon vor dem Eintreffen der Polizei von dem Jugendhaus entfernt. Die Ermittlungen bezüglich den Hintergründen und dem Ablauf der Ereignisse dauern noch an. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

Leinfelden-Echterdingen/Flughafen (ES): 4 Verletzte bei Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße vier Personen verletzt worden. Der 26-jährige Fahrer eines VW Passat war um 16.00 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Plieningen unterwegs. An einer Lichtzeichenanlage, die Rotlicht zeigte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Alfa-Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Passat zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden ein Beifahrer und zwei Mitfahrerinnen im Passat leicht verletzt. Auch der Beifahrer im Pkw Alfa zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort behandelt. Der Beifahrer im Passat und eine Mitfahrerin wurden zu weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Flughafenstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Tübingen (TÜ): Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Eine junge Frau ist am Freitagabend vor dem Tübinger Hauptbahnhof von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Die 31-jährige Frau hielt sich zwischen 21.30 und 22.30 Uhr auf dem Europaplatz auf, als sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen wurde. Zwei Männer im Alter von circa 35 - 38 Jahren, mit dunklem Teint, beide etwa 180 cm groß, entrissen ihr daraufhin ihre Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Das Polizeirevier Tübingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07071/9728660 zu melden.

Rottenburg (TÜ): Frontalzusammenstoß mit 2 Verletzten

Unaufmerksamkeit hat am Samstagvormittag in Oberndorf zu zwei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von circa 14 000 Euro geführt. Um 09.15 Uhr war ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw Volvo auf der Schönbuchstraße in Richtung Poltringen unterwegs. Hierbei beabsichtigte er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeizufahren, übersah dabei aber einen in diesem Moment entgegenkommenden VW Golf, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Volvo des jungen Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Gerd Aigner Tel.: 07121/942-2224

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/