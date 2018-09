Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfall; Dachsturz

Verkehrsunfall; Dachsturz

Reutlingen - Deizisau (ES): Unachtsamkeit mit Folgen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der B 10 ereignet hat, sind zwei Personen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 63-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Golf in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr zwischen den Anschlussstellen Deizisau und Esslingen/Zell wegen Unachtsamkeit auf den stehenden Toyota einer 23 Jahre alten Frau auf. Deren Pkw wurde durch den Aufprall nach links in die Mittelleitplanken geschoben und kollidierte noch mit dem ebenfalls stehenden BMW eines 54-Jährigen. Der Unfallverursacher und die junge Frau kamen anschließend in eine Klinik. Auf über 12.000 beläuft sich derweil der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls, bei dem der Golf und der Toyota derart beschädigt worden waren, dass beide Pkw abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die linke Spur der Bundesstraße komplett gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. (mr)

Nehren (TÜ): Bei Dachsturz schwer verletzt

Ein 34-Jähriger ist am Montagnachmittag von einem Firmengebäude im Herdweg gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann, der gegen 14.30 Uhr damit beschäftigt war, Sturmschäden der vergangenen Nacht zu beheben, brach durch das aus Kunststoffplatten bestehende Dach und stürzte mehrere Meter zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (mr)

