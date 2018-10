Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Reutlingen - Metzingen (RT): 4 Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Sonntag um 20.50 Uhr ist es auf der B 28 bei Metzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem die vier Insassen eines Pkw verletzt wurden. Die 18 jährige Fahrerin eines Pkw BMW 318i befuhr die B 28 von Reutlingen kommend und wollte nach rechts auf die Überleitung in Richtung Bad Urach abbiegen. Hierbei geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab und versuchte nach rechts gegenzulenken. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern und stieß rechtsseitig gegen die Leitplanke, wobei das Fahrzeug umkippte und rechts neben der Leitplanke auf dem Dach zum Endstand kam. Die Fahrerin sowie der 19 und zwei 20 Jahre alte Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Pkw befreien und erlitten jeweils leichtere Verletzungen. Der BMW im Wert von 15 000 Euro erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von 1 500 Euro. Die Überleitung in Richtung Bad Urach musste zur Bergung des BMW zeitweise voll gesperrt werden. Wesentliche Verkehrsbehinderungen ergaben sich dadurch nicht. Da zunächst gemeldet wurde, dass möglicherweise noch Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, wurde auch die Feuerwehr Metzingen alarmiert. Diese musste vor Ort jedoch nicht tätig werden. Vom Rettungsdienst waren mehrere Fahrzeuge zur Versorgung der Verletzten im Einsatz.

