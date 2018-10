Polizeipräsidium Reutlingen / Verkehrsunfall-von Fahrbahn abgekommen

Verkehrsunfall-von Fahrbahn abgekommen

Reutlingen - Esslingen (ES): Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagmorgen ist auf der L1192 ein Klein-Lkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, wobei ein Schaden in Höhe circa 13 000 Euro entstand. Der 81-jährige Fahrer des Daimler-Benz befuhr um 09.10 Uhr die Aufstiegstraße von Esslingen kommend in Richtung Nellingen. In der dortigen Haarnadelkurve auf Höhe von Berkheim kam er aus bislang nicht bekanntem Grund mit dem Reifen in den rechten Grünstreifen und überfuhr eine Warnbake. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr hier zwei weitere Warnbaken. Daraufhin überquerte er wiederum die Fahrbahn und überfuhr eine beginnende Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, worauf er die dortige Böschung hinunterfuhr und nach circa 30 Metern kurz vor einem Obstbaum zum Stehen kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Aufstiegstraße war zur Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar, während der Bergungsarbeiten durch ein Abschleppunternehmen musste die L1192 voll gesperrt werden. Während dieser Zeit wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.

