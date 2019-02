Polizeipräsidium Reutlingen / Versuchte räuberische Erpressung - ...

Versuchte räuberische Erpressung - Tatverdächtiger in Haft (Esslingen) (Nachtrag zur Pressemeldung vom 19.02.2019/16.43 Uhr)

Reutlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 26 Jahre alten Esslinger. Dem Mann wird vorgeworfen, am Dienstagmittag einen Kiosk in der Berliner Straße überfallen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchtersuchungshaft.

Der Esslinger soll gegen 12.20 Uhr den Kiosk betreten und die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben, um sie zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Als weitere Kunden den Kiosk betraten, flüchtete er ohne Geld, wobei er sich zwei Schachteln Zigaretten schnappte und sie mitgehen ließ. Er konnte, wie bereits berichtet, im Laufe der Fahndungsmaßnahmen in einer Gaststätte in Bahnhofsnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde am Mittwochmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/