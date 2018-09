Polizeipräsidium Reutlingen / Vor Mutter und Kinder entblößt, ...

Vor Mutter und Kinder entblößt, Apothekeneinbruch, mehrere Unfälle mit teils Schwerverletzten, Feueralarm in Kindergarten

Reutlingen - Pfullingen (RT): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der bereits am Freitagnachmittag vor einer 29-jährigen Mutter und ihren beiden drei- und achtjährigen Kindern onaniert hat, fahndet das Polizeirevier Pfullingen. Die Drei waren gegen 17.25 Uhr auf der Verlängerung der Talackerstraße in Richtung Gewann Röt unterwegs, als ihnen nur wenige Meter vom Weg entfernt der Mann auffiel, der neben einem Baum auf einer Wiese stand und onanierte. Die Mutter lief sofort weiter und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Von dem Unbekannten ist nur bekannt, dass er dunkelbraune Haare hatte und etwa 170 cm groß war. Er trug eine kurze, braune Hose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180. (cw)

Esslingen (ES): Bei Rot in die Kreuzung

Die Missachtung einer roten Ampel dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Ulmer Straße und Plochinger Straße ereignet hat. Eine 29-jährige Esslingerin war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Plochinger Straße aus Richtung Esslingen-Zell herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Ulmer Straße fuhr sie Zeugenangaben zufolge trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fiat Panda, der auf der Ulmer Straße in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs war und bei Grün die Kreuzung passieren wollte. Während der 56-jährige Fiat-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ob ihr im Renault mitfahrender zweijähriger Sohn verletzt wurde, muss erst im Krankenhaus untersucht werden. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro beziffert. (cw)

Filderstadt (ES): Behinderungen nach Auffahrunfall auf der B 27

Zu teils erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B 27 in Höhe der Ausfahrt Plattenhardt ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Polo auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass auf Höhe der Ausfahrt Plattenhardt der Verkehr ins Stocken kam und sich staute. Mit großer Wucht krachte er mit seinem Polo ins Heck einer vorausfahrenden Mercedes E-Klasse eines 28-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mercedes noch auf einen davor fahrenden BMW einer 27-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, mussten der Mercedes-Fahrer und die BMW-Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Polo als auch am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Alle drei Autos mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): In Apotheke eingebrochen (Zeugenaufruf)

Auf Bargeld und diverse Medikamente hatte es ein Unbekannter abgesehen, der über das vergangene Wochenende in eine Apotheke am Europaplatz eingebrochen ist. Auf noch ungeklärte Weise verschaffte sich der Einbrecher zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, Zutritt zum Verkaufsraum. Dort ließ er neben dem Wechselgeld auch mehrere Schachteln Medikamente und ein Mobiltelefon mitgehen. Mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Mössingen (TÜ): Von der Sonne geblendet - Fußgängerin übersehen

Schwer verletzt wurde eine 78-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Lange Straße / Mittelgasse ereignet hat. Eine 26-jährige Rottenburgerin war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Lange Straße in Richtung Heerweg unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach rechts in die Mittelgasse einbiegen. Möglicherweise durch die tiefstehende Sonne geblendet, übersah sie die Fußgängerin, die entgegen ihrer Fahrtrichtung mit ihrem Rollator den Einmündungsbereich der Mittelgasse überquerte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Der Rollator wurde von dem Pkw erfasst, sodass die Seniorin auf die Fahrbahn gestoßen wurde. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Über den Fuß gefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger am Montagvormittag in Zell verletzt worden ist. Ein 20-Jähriger war um 9.30 Uhr vor einem Einkaufszentrum über die Alleenstraße in Richtung Röntgenstraße gelaufen. Eigenen Angaben nach lief er neben einem Fußgängerüberweg quer über den Einmündungsbereich hinweg. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker erfasste den Fußgänger und überfuhr mit seinem Wagen den Fuß des jungen Mannes. Der Autofahrer hielt im Anschluss an und sprach mit dem 20-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Im Nachhinein bekam der Verletzte starke Schmerzen und musste sich nach einer notärztlichen Erstversorgung zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Bei dem gesuchten Pkw müsste es sich um ein graues Fahrzeug handeln, das von einem jüngeren Fahrer gelenkt wurde. Der Verletzte konnte gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben machen, aus welcher Richtung das Fahrzeug kam beziehungsweise hinfuhr. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Pkw streift Radfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer zugezogen, nachdem er am Montagvormittag von einem Auto gestreift und zu Fall gebracht worden ist. Der 73 Jahre alte Lenker eines Peugeot, der gegen 10.30 Uhr auf der Pliezhäuser Straße von Kirchentellinsfurt in Richtung Baggersee unterwegs war, hatte den vor ihm am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radler wegen der tiefstehenden Sonne erst zu spät erkannt. Trotz einer Ausweichbewegung touchierte der Pkw das Fahrrad des 68-Jährigen. Der Mann musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (fn)

Neustetten (TÜ): Rauchende Spülmaschine in Kindergarten löst Großeinsatz aus

Zu einem Brandalarm in einem Kindergarten rückte am Montagvormittag eine Vielzahl an Rettungskräften in die Hauptstraße aus. Der Polizei war kurz nach 9.30 Uhr gemeldet worden, dass in der Kindergartenküche vermutlich ein Geschirrspüler in Brand geraten sei. Die Betreuer der Einrichtung reagierten schnell und brachten alle Kinder sofort ins Freie, sodass niemand verletzt wurde. Zu Löschen gab es für die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, letztlich nichts. Es stellte sich heraus, dass die Geschirrspülmaschine wohl aufgrund eines technischen Defekts zu qualmen begonnen hatte. Ein Sachschaden entstand nicht. (fn)

