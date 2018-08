Polizeipräsidium Reutlingen / Weitere Verkehrsunfälle, ...

Weitere Verkehrsunfälle, Rauchmelder schlägt Alarm

Reutlingen - Kirchheim/Teck (ES): Mit Rettungswagen kollidiert

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, in der Paradiesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und unter anderem mit einem Rettungswagen kollidiert. Der Mann fuhr mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Stuttgarter Straße kommend die Paradiesstraße entlang. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er aufgrund gesundheitlicher Probleme langsam immer weiter nach links und streifte zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fiat Punto, bevor er mit seinem Wagen in die Front eines ohne Sondersignal hinter dem Fiat fahrenden Rettungswagens krachte, in dem sich neben der Besatzung eine fünfjährige Patientin und ihre Mutter befanden. Alle Unfallbeteiligten blieben nach jetzigen Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt. Das Kind und seine Mutter, die sich aus anderem Grund auf dem Weg ins Krankenhaus befunden hatten, wurden von einem anderen Rettungswagen dorthin gebracht. Auch der Unfallverursacher kam zur Untersuchung und Abklärung seiner gesundheitlichen Probleme in die Klinik. Sein Wagen und der Rettungswagen waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchmelder schlägt Alarm

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen zu einem vermeintlichen Brand in einem Wohnhaus in der Kapfstaße in Musberg gerufen worden. Ein Zeuge hatte kurz nach zehn Uhr aus der Nachbarwohnung den Alarm eines Rauchmelders vernommen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit vier Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückt war, musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Wie sich herausstellte, hatte der 38-jährige Mieter das Essen auf dem Herd vergessen und war gegangen. Zu einem Schaden war es dank des Rauchmelders nicht gekommen. (mr)

Ostfildern (ES): Zu schnell - 40-Tonner kippt auf die Seite

Ein umgekippter Lastwagen hat am Dienstagvormittag zu einer Vollsperrung der Berkheimer Steige geführt. Kurz vor 10.30 Uhr war der 55-jährige Fahrer eines 40-Tonners auf der abschüssigen Landesstraße 1192 von Nellingen nach Esslingen unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskehre aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Herrschaft über seinen mit zwölf Tonnen Kompost beladenen Muldenkipper verlor. Der Lastwagen kippte auf die linke Seite und rutschte anschließend in Richtung Gegenverkehr. Der in diesem Moment entgegenkommende, 64 Jahre alte Fahrer eines Renault-Kastenwagens konnte zwar einen Zusammenprall verhindern, wurde aber von der ausgeworfenen Ladung des Lasters getroffen. Der Unfallverursacher hatte Glück im Unglück. Er zog sich ersten Erkenntnissen zufolge wohl nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro, wobei auch die Fahrbahndecke beschädigt wurde. Neben der Feuerwehr Esslingen, die zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe ausrückte, war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Zur Bergung und zum Abtransport des 40-Tonners kam schweres Gerät eines Abschleppdienstes zum Einsatz. Gleichzeitig wurde die große Menge an Kompost auf der Fahrbahn mit einem Radlader in einen Ersatz-Lkw umgeladen. Die L 1192 war bis gegen 14.30 Uhr zwischen dem Kreuzungsbereich Ruiter Straße und der Einmündung Esslinger Höhenweg in beiden Richtungen voll gesperrt. (fn)

