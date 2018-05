Polizeipräsidium Reutlingen / Weiterer Automatenaufbruch; ...

Weiterer Automatenaufbruch; Neunjährige bei Unfall verletzt

Reutlingen - Filderstadt (ES): Weitere Automaten aufgebrochen

Nachdem am Donnerstagvormittag bereits der Aufbruch von Automaten einer Waschstraße in Plattenhardt bekannt geworden war (siehe Pressemitteilung vom 24.05.2018, 11.44 Uhr), hat auch die Betreiberin einer Waschanlage in Bernhausen am Donnerstagmittag die gewaltsame Öffnung mehrerer SB-Saugautomaten festgestellt. Der Täter gelangte zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, zwölf Uhr, auch in der Felix-Wankel-Straße durch Aufhebeln der Behältnisse an Münzgeld in noch unbekannter Höhe. In diesem Fall wird der Sachschaden mit zirka 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt prüft nun unter anderem einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten. (mr)

Tübingen (TÜ): Kleines Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein kleines Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Die Neunjährige befuhr mit ihrem Tretroller kurz nach zwölf Uhr den Gehweg entlang der Neckarhalde. Als ein 31-jähriger Lenker eines Citroen Jumper auf Höhe des Kindes war, rutschte die Kleine von ihrem Roller ab und geriet mit ihren Beinen zwischen den Kleinlaster und den Bordstein. Der Mann musste in diesem Moment verkehrsbedingt ganz rechts und möglichst nah am Gehweg fahren. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/