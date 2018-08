Polizeipräsidium Reutlingen / Weiterer Verkehrsunfall; Küchenbrand

Weiterer Verkehrsunfall; Küchenbrand

Reutlingen - Neckartailfingen (ES): Leicht verletzt nach Vorfahrtsunfall

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, eine 30 Jahre alte VW-Lenkerin zugezogen, als sie mit dem Mercedes eines 35-jährigen Mannes zusammengestoßen ist. Zu der Kollision kam es, als die junge Frau, die auf der Nürtinger Straße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs war, an der Einmündung der Grötzinger Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers missachtete. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrtüchtig. Den Sachschaden gibt die Polizei mit zirka 6.000 Euro an. (fn)

Aichtal (ES): Herdplatten versehentlich eingeschaltet - 79-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Zu einem kleineren Küchenbrand sind am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Rettungsdienste in die Welschengasse in Neuenhaus ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 79-jährige Bewohner eines Wohnhauses gegen 13.30 Uhr versehentlich zwei Herdplatten eingeschaltet, die die darauf deponierten Gegenstände in Brand setzten. Als der Senior das Feuer entdeckte, konnte er die Flammen mit der Unterstützung eines Nachbarn weitestgehend löschen. Der Mann zog sich dabei allerdings eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb er vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden, der überwiegend auf die erhebliche Rußbildung zurückzuführen ist, auf 5.000 Euro. (fn)

