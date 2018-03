Polizeipräsidium Reutlingen / Wohnmobil ausgebrannt, ...

Wohnmobil ausgebrannt, Bitumenbahnen gestohlen, Einbruch in Werkstatt, BMW gestohlen, E-Bike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Reutlingen - Wohnmobil geht in Flammen auf und beschädigt Hausfassade

Aus noch ungeklärter Ursache hat am Dienstagmittag ein Wohnmobil in der Lerchenstraße Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Das bereits etwas ältere Fahrzeug des Herstellers Iveco stand gegen 12.15 Uhr zwischen zwei Gebäuden und wurde von den Eigentümern gerade für eine Urlaubsfahrt vorbereitet. Während der Arbeiten kam es zu einer Verpuffung, die das Inventar in Brand setzte. Die Besitzer des Wohnmobils konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unversehrt. Vier Personen verließen vorsorglich zwei unmittelbar angrenzende Wohnhäuser. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem dieser Gebäude wurde dessen Fassade schwer in Mitleidenschaft gezogen. Einen Schaden durch die enorme Hitzeentwicklung trug zudem eine im Nahbereich geparkte Mercedes A-Klasse davon. Die Totalschäden am Wohnmobil und der A-Klasse belaufen sich, zusammen mit den erheblichen Beschädigungen an der Hausfassade, auf mindestens 50.000 Euro. Die Feuerwehr Reutlingen war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten stand in der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Stadtmitte nur eine Fahrspur zur Verfügung. (fn)

Esslingen (ES): Kräftige Täter am Werk (Zeugenaufruf)

Kräftige Täter sind in der Nacht zum Dienstag in der Pliensauvorstadt am Werk gewesen. Die Unbekannten entwendeten in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 8.15 Uhr über 50 Rollen Schweiß-/Bitumenbahnen von einer Großbaustelle in der Stuttgarter Straße im Wert von über 2.700 Euro. Die Täter rissen die Verschweißung auf und trugen im Anschluss die jeweils 30 kg schweren Rollen von der Baustelle. Weitere 60 Rollen waren zum Abtransport bereitgelegt. Ob die Täter gestört worden sind oder die Ladekapazität in ihrem Fahrzeug nicht ausreichte, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3451595 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts. (ms)

Nürtingen (ES): In Kfz-Werkstatt eingebrochen

In eine Kfz-Werkstatt in der Neuffener Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr abends und kurz nach sieben Uhr morgens drang der bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Garagentor ins Innere. Aus den Lagerräumlichkeiten nahm der Einbrecher eine Pkw-Frontscheibe im Wert von etwa 300 Euro mit. (ms)

Nürtingen (ES): Blauer 1-er BMW gestohlen (Zeugenaufruf)

Vom Verkaufsgelände eines Autohauses in der Eichendorffstraße ist in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, ein blaues BMW Coupé der 1-er-Reihe gestohlen worden. Unter welchen Umständen das Fahrzeug verschwand, ist noch unklar. Fest steht lediglich, dass in der gleichen Nacht auch die Kennzeichen an einem anderen Pkw entwendet wurden. Die Polizei geht davon aus, dass diese jetzt am gestohlenen BMW angebracht sind. Der Wagen hat einen Wert von zirka 20.000 Euro. Zeugenhinweise zum Verbleib des Pkw nimmt der Polizeiposten Rossdorf unter der Telefonnummer 07022/41099 entgegen. (fn)

Rottenburg (TÜ): E-Bike Fahrer schwer gestürzt

Fatale Folgen hatte die kurze Unachtsamkeit eines 35-Jährigen, der am Dienstagmorgen in der Schadenweiler Straße gestürzt ist. Der Radler war gegen 7.30 Uhr auf der Schadweiler Straße abwärts in Richtung Weilerstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit stürzte er im Einmündungsbereich zur Weilerstraße. Der E-Bike Fahrer, der keinen Helm getragen hatte, erlitt bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

