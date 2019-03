Polizeipräsidium Reutlingen / Zahlreiche Verkehrsunfälle - teils ...

Zahlreiche Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten und hohen Sachschäden; Gartenhäuser aufgebrochen; Grabscher festgenommen; Riskant überholt;

Reutlingen - Reutlingen (RT): Ins Schleudern geraten - Vier Schwerverletzte

Fahrerisches Unvermögen und überhöhte Geschwindigkeit sind die Ursachen eines schweren Verkehrsunfalles, den ein 18 Jahre alter Reutlinger am Mittwochabend auf der Schlattwiesenstraße verursacht hat. Der Heranwachsende, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, war gegen 20 Uhr mit seinem vollbesetzten Peugeot 206 von der Straße An der Kreuzeiche herkommend auf der Schlattwiesenstraße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen schleuderte über einen Abhang hinab und krachte anschließend gegen mehrere Bäume. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer im Alter von 19 und 24 Jahren mussten mit schweren Verletzungen nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. An dem bereits älteren Peugeot dürfte Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Owen (ES): Zahlreiche Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Erst am Mittwochabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter mehrere Gartenhäuser im Gewann In der Au, in der Verlängerung der Fabrikstraße aufgebrochen hat. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Mittwoch verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu bislang mindestens zehn Gartenhäuser. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ließ er daraus diverse Handwerks- und Gartengeräte mitgehen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Besitzer, die ihre Gartenlauben im genannten Bereich noch nicht besucht haben, diese zu überprüfen und sich gegebenenfalls zu melden. Polizeiposten Lenningen, 07026/910040. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Grabscher festgenommen

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 57 Jahre alten Stuttgarter. Dem Mann wird vorgeworfen, am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, im Außensprudelbecken der Sauna eines Freizeitbades in der Mahlestraße eine 57-jährige Frau im Intimbereich begrabscht zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, der bislang polizeilich noch nicht aufgefallen war, wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Eine jugendliche Fußgängerin ist am frühen Mittwochmorgen in Leinfelden von einem Radfahrer angefahren und verletzt zurückgelassen worden. Der bislang unbekannte Radler bog kurz vor 6.30 Uhr von der Wagnerstraße nach links auf einen Fußweg ab. Hierbei schnitt er die Kurve und streifte die ihm zu Fuß entgegenkommende 16-Jährige. Die Jugendliche stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten davon. Der Radfahrer ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und dunkelhäutig. Er war schwarz bekleidet und hatte ein dunkles, älteres Fahrrad. Bei der Polizei wurde erst nachträglich am Nachmittag Anzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Altbach (ES): Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht

Ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstanden. Ein 43-Jähriger fuhr um 11.30 Uhr mit einem Sprinter rückwärts aus dem Hölderlinweg in die Losburgstraße ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Porsche Panamera eines 32 Jahre alten Mannes, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. (ms)

Reichenbach (ES): Fahrzeug übersehen

Zwei Fahrzeuge mussten am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Reichenbach abgeschleppt werden. Ein 60-Jähriger war mit seinem Chrysler um 13.30 Uhr von einem Gaststättenparkplatz nach links auf die Ulmer Straße eingefahren. Hierbei übersah er den von links kommenden Opel Corsa einer 22 Jahre alten Frau. Die Fahrerin versuchte durch ein Ausweichmanöver nach links auf den Gehweg einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie konnte jedoch nicht weit genug ausweichen, da zu diesem Zeitpunkt eine 40-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund auf dem Trottoir unterwegs war. Sie konnte gerade noch zur Seite springen, so dass es zum Glück zu keiner Berührung mit dem Corsa kam. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 22-Jährige und eine 58 Jahre alte Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers zogen sich leichte Verletzungen zu. Die junge Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 58-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Da der Hund bei dem zur Seite springen seiner Besitzerin gegen eine Treppe gedrückt wurde, begab sich die 40-Jährige mit ihm zu einem Tierarzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau, die zufällig vorbeikamen, reinigten die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Ulmer Straße musste während der Unfallaufnahme mehrmals voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (ms)

Ostfildern (ES): Autofahrer sackt am Steuer zusammen und stirbt

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag während der Fahrt aufgrund einer medizinischen Ursache am Steuer zusammengesackt und kurze Zeit später gestorben. Der 59-Jährige befuhr mit seinem Wagen gegen 12.45 Uhr die Kreuzbrunnenstraße vom Scharnhauser Park herkommend in Richtung Nellingen. Kurz vor dem Ortsbeginn kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und rollte nach etwas mehr als 40 Meter in einen Entwässerungsgraben. Ersthelfer kümmerten sich sofort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte ein Notarzt eine halbe Stunde später nur noch den Tod feststellen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. (ms)

Köngen (ES): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen beziehungsweise Geschädigten eines gefährlichen Überholmanövers am Mittwochnachmittag. Ein 59-Jähriger war um 16.30 Uhr mit seinem Ford C-Max auf der L 1200 von Denkendorf in Richtung Köngen unterwegs. Eine bislang unbekannte Frau, etwa 25 Jahre alt mit blonden, schulterlangen Haaren, überholte ihn trotz Gegenverkehrs. Der 59-Jährige bremste stark ab und zog nach rechts. Der entgegenkommende, bislang unbekannte Lkw-Lenker musste ebenfalls nach rechts ausweichen und stark abbremsen. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten sich zu melden. Über das Fahrzeug der Frau liegen keine konkreten Angaben vor. (ms)

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Leichtverletzte hat es am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Beginn der Ofterdinger Steige gegeben. Ein 60 Jahre alter Mann war mit seinem Mini kurz nach 17 Uhr auf der B 27 von Bad Sebastiansweiler herkommend in Richtung Ofterdingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste der Fahrer abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 32-jähriger Lenker eines Mazda zu spät und fuhr auf. Einem ihm hinterherfahrenden 19 Jahre alten Seat-Fahrer reichte es ebenfalls nicht abzubremsen. Er krachte mit seinem Wagen ins Heck des Mazda. Dieser wurde daraufhin nochmals gegen den Mini geschoben. In diesem zogen sich der 60-Jährige und seine 73 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mazda und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstanden. Eine 21-Jährige war mit ihrem VW um 7.20 Uhr in der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau unterwegs. Da die Scheiben ihres Fahrzeugs beschlagen waren und die Fahrerin durch die tief stehende Sonne geblendet wurde, wollte sie rechts ranfahren. Hierbei streifte sie zunächst einen geparkten Lieferwagen und prallte im Anschluss gegen den dahinter stehenden Lkw. Der Pkw und der Lastwagen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen nach blieb die Fahrerin unverletzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Sonne geblendet und aufgefahren

Weil sie von der Sonne geblendet wurde, hat eine 20-Jährige am Mittwochmorgen einen Streifenwagen übersehen und ist ihm ins Heck gekracht. Die junge Fahrerin war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Peugeot 108 von der Köstlinstraße herkommend nach rechts in die Wilhelmstraße eingebogen. Als sie nach dem Einbiegen aus dem Schattenfeld herausfuhr, wurde sie von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass sie durch die zeitgleich beschlagende Windschutzscheibe nichts mehr sah. Beim Versuch ihren Wagen abzubremsen und sicher an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren, übersah sie, dass dort ein Streifenwagen mit Blaulicht und Warnblinkanlage stand, um eine Unfallstelle davor abzusichern. Sie krachte mit ihrem Peugeot mit großer Wucht ins Heck der Mercedes E-Klasse. Dabei wurde sie zum Glück nicht verletzt. Die beiden Polizeibeamten waren gerade dabei einen weiter vorne stattgefundenen Verkehrsunfall aufzunehmen, sodass das Einsatzfahrzeug unbesetzt war und es lediglich beim Blechschaden blieb. Dieser fiel mit insgesamt etwa 10.000 Euro allerdings beträchtlich aus. (cw)

