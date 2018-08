Polizeipräsidium Reutlingen / Zeugen nach Raubüberfall in ...

Zeugen nach Raubüberfall in Riederich gesucht, Pkw-Anhänger gestohlen, Fahrzeugbrand in Neuffen, Unfall in Kirchentellinsfurt

Reutlingen - Riederich (RT): Nach Überfall auf Getränkemarkt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.08.2018, 23.33 Uhr)

Nach dem Raubüberfall auf den Betreiber eines Riedericher Getränkemarktes laufen die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen auf Hochtouren. Bei Vernehmungen von Anwohnern und weiteren Zeugen ergaben sich zwischenzeitlich Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug der Täter. Demzufolge wurde im Bereich der Jusistraße ein vermutlich grün lackierter Pkw beobachtet, der kurz nach der Tat mit recht hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Zeugen des Raubüberfalls, aber auch solche, die weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/9240 zu melden.

Das 60 Jahre alte Opfer des Überfalls erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. (fn)

Nürtingen (ES): Pkw-Anhänger gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen sieben Tagen einen Pkw-Anhänger gestohlen, der auf einer Wendeplatte in der Straße Großer Forst abgestellt war. Dazu überwanden die Diebe auf noch ungeklärte Art und Weise ein Anhängerschloss. Der Wert des zweiachsigen Münz-Anhängers mit dem amtlichen Kennzeichen ES-LF1379 wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zum aktuellen Standort des knapp zehn Jahre alten Anhängers Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf unter der Telefonnummer 07022/41099 zu melden. (fn)

Neuffen (ES): Schnell reagiert

Gut reagiert hat ein 45 Jahre alter Mann, dessen Mini am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Garage seines Wohnhauses in der Nürtinger Straße Feuer gefangen hat. Kurz nachdem er den Wagen dort abgestellt hatte und in sein Haus gegangen war, hörte er, wie die Alarmanlage an seinem Auto auslöste. Als er daraufhin sofort nach dem Rechten sah, bemerkte er Flammen, die unter der Motorhaube seines Mini hervortraten. Der 45-Jährige handelte sofort und schob das Auto ein wenig aus der Garage hinaus. Ein Nachbar eilte ihm zur Hilfe und löschte den beginnenden Brand mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr Neuffen, die wenig später mit 17 Mann und drei Fahrzeugen am Einsatzort ankam, musste anschließend nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen und den Wohnbereich des Hauses, in den Rauch eingedrungen war, entlüften. Zur Höhe des Sachschadens am Mini liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor. (fn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Weil der 35-jährige Fahrer eines Ford Transit gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, ist dieser am Freitagmorgen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der Mann war gegen 7.15 Uhr vom Hofgut Einsiedel kommend in Richtung K 6912 unterwegs und fuhr in einer leichten Linkskurve zu weit nach links. In Folge dessen prallte der Ford mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 21-Jährigen zusammen, die sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (mr)

OTS: Polizeipräsidium Reutlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110976 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110976.rss2

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: 07121 942-0 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/