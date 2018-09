Polizeipräsidium Rheinpfalz / - 10-Jähriger ...

(Ludwigshafen) - 10-Jähriger fährt gegen Auto

Ludwigshafen - Am 24.09.2018 gegen 08.15 Uhr fuhr ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Sternstraße in Richtung Oggersheim. Als er ein Auto an der Haltelinie in der Schuckertstraße stehend sah, wollte er bremsen. Aufgrund seiner defekten Bremsen und seiner sehr hohen Geschwindigkeit gelang es ihm jedoch nicht, zum Stillstand zu kommen und stieß mit dem Auto zusammen. Er verletzte sich, kam aber nicht ins Krankenhaus. Am Auto sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

