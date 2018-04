Polizeipräsidium Rheinpfalz / 16-Jähriger überfällt Wettbüro

16-Jähriger überfällt Wettbüro

Frankenthal - Ein 16-Jähriger überfiel am Montag (09.04.2018) ein Wettbüro in der Schmiedgasse in Frankenthal und erbeutete Bargeld. Der Jugendliche betrat gegen 13 Uhr das Wettbüro, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Als der Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, griff der 16-Jährige in die Kasse und nahm das Bargeld in einer noch unbekannten Höhe an sich. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den 16-Jährigen, sodass dieser letztendlich von der Polizei festgenommen werden konnte. Die Höhe der Beute wird derzeit noch ermittelt. Der 16-Jährige muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

