Polizeipräsidium Rheinpfalz / - ...

(Ludwigshafen) - Staubsaugerautomat aufgebrochen

Ludwigshafen - Zwischen dem 20.08.2018 gegen 10.00 Uhr und dem 22.08.2018 gegen 09.45 Uhr brachen unbekannte Täter einen Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Hauptstraße auf. An das Kleingeld gelangten sie nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

