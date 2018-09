Polizeipräsidium Rheinpfalz / - ...

(Ludwigshafen) - Staubsaugerautomat aufgebrochen

Ludwigshafen - Unbekannte öffneten zwischen Samstag, 08.09.2018, 22.30 Uhr und Sonntag, 09.09.2018, 08.30 Uhr, einen Staubsaugerautomaten an der Tankstelle in der Mannheimer Straße und entnahmen das Münzgeld. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

