Polizeipräsidium Rheinpfalz / - ...

(Ludwigshafen - Oggersheim) - Nicht weit gekommen..

Ludwigshafen - ..ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (27. Oktober 2018, 2:40 Uhr) der Fahrer eines VW Passat in Oggersheim. Nur wenige hundert Meter nachdem er losgefahren ist, stieß der 30-jährige in der Karl-Kreuter-Straße gegen eine Straßenlaterne. Ursache dürfte Alkoholeinfluss gewesen sein. Einen Atemalkoholtest wollte der Mann nicht machen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten. Er hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren zu verantworten. Das Auto musst abgeschleppt werden. Zuvor entfernte die Feuerwehr mit einem Spreizer die mit dem Auto verkeilte Straßenlaterne. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehr als 20.000,--EUR.

