Polizeipräsidium Rheinpfalz / Am hellen Tage in Friseursalon ...

Am hellen Tage in Friseursalon eingebrochen

Ludwigshafen - Am Freitag, den 28.09.2018, zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr, verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu einem Friseursalon in der Bleichstraße. Im Aufenthaltsraum angelangt, entwendete der Täter eine Handtasche, in welcher zwei hochwertige Smartphones sowie diverse Dokumente enthalten waren. Im Anschluss verließ der Täter wieder unbemerkt den Friseursalon. Wer Näheres zum Täter oder Tathergang sagen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

