Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Anruf von ...

(Ludwigshafen) - Anruf von falschem Techniker

Ludwigshafen - Am Abend des 19.08.2018 rief ein unbekannter Mann bei einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Bergstraße an. Er gab sich als Techniker aus und brachte sie unter einem Vorwand dazu, online Bezahlkarten im Wert von über 1.000 Euro auszudrucken und ihm die jeweiligen Codes zu übermitteln. Im Nachhinein wurde der Mitarbeiterin klar, dass es ich hierbei um einen Trickbetrüger handelte und sie verständigte die Polizei.

