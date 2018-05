Polizeipräsidium Rheinpfalz / Anrufe von Falschen Polizeibeamten

Anrufe von Falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen - Am 07.05.2018 gegen 22.55 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer 74-Jährigen in der Ritterstraße an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erkundigte sich bei ihr nach Wertgegenständen und erklärte, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Die 74-Jährige wurde misstrauisch und meldete den Vorfall bei der Polizei. Ebenfalls am 07.05.2018 gegen 22.55 Uhr bekam eine 70-Jährige in der Leuschnerstraße einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und sie warnen wollte, da in der Nähe eingebrochen wurde. Da dies der 70-Jährigen seltsam vorkam, beendete sie sofort das Gespräch. Bei beiden Polizeibeamten handelte es sich um keine Polizeibeamten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

