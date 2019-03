Polizeipräsidium Rheinpfalz / Auf dem Heimweg beraubt

Auf dem Heimweg beraubt

Ludwigshafen - Im Bereich des Platanenhains wurde in der Nacht zum Montag (03.03.2019 gegen 23 Uhr) ein 34-Jähriger beraubt. Der junge Mann gab an, dass er auf dem Heimweg von vier bis fünf männlichen Personen plötzlich von hinten gestoßen wurde und deswegen hingefallen sei. Als er wieder aufgestanden sei, habe sein Handy gefehlt. Der 34-Jährige gab an, dass er sich darüber hinaus nicht genauer an den Tathergang erinnern könne.

Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei Ludwigshafen Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.