Polizeipräsidium Rheinpfalz / Aus Kurve getragen, Fahrer ...

Aus Kurve getragen, Fahrer tödlich verletzt, Beifahrer schwer verletzt

Speyer - Gemeinsamem Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall am frühen Montagabend (27.08.2018, 19.35 Uhr) in der Stockholmer Straße. Ein 31-jähriger Nissan R33 Fahrer aus Dudenhofen war hier in Richtung Göteborger Straße unterwegs und kam in Höhe des Zentrallagers der Firma LIDL in der Abfolge einer Links-/Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der 31-Jährige tödlich verletzt. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Der Sachschaden wurde auf 30 000 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

