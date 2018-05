Polizeipräsidium Rheinpfalz / Autofahrerin übersieht Straßenbahn

Autofahrerin übersieht Straßenbahn

Ludwigshafen - Am 23.05. gegen 13 Uhr fuhr eine 42-Jährige die Saarlandstraße entlang und übersah beim Abbiegen in die Stifterstraße eine Straßenbahn. Der Bahnfahrer, der zum Zeitpunkt des Aufpralls ca. 45 km/h fuhr, bremste unmittelbar ab und kam nach etwa 20 Metern zum Stehen. Bei der Kollision stieß sich die 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Kopf am Lenkrad, wodurch sie eine Platzwunde am Kopf erlitt. Sie wurde in das Marienkrankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entsteht ein erheblicher Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.