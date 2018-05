Polizeipräsidium Rheinpfalz / Autofahrerin von Unbekanntem bedroht

Autofahrerin von Unbekanntem bedroht

Ludwigshafen - Als eine 36-jährige Autofahrerin am Dienstag, 22.05., gegen 13:00 Uhr in der Gartenstraße mit ihrem Fahrzeug einige Zentimeter zurücksetzen musste, wurde sie dafür von einem Unbekannten beleidigt und bedroht. Die Fahrerin schilderte, wie der Täter mit dem Fuß gegen ihren Kotflügel trat und ihr durch das offene Fenster drohte. Im Anschluss lief der Unbekannte in Richtung Von-Der-Tann-Straße/Rathauscenter davon.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 25 Jahre alt, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarze Jacke, weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

